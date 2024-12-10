ORDU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ORDU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/63 Esas

KARAR NO : 2024/529

İLAN

Mahkememizden verilen 17/04/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı karar ile ; " ...

1- Davanın KABULÜ ile, dava konusu; Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Merkez mahallesi, 110 ada 143 parsel, 996 ada 52 parsel, 999 ada 8-31-55-60-87-213-215-219-224-233 parseller ve 1001 ada 3 ve 5 numaralı parsel sayılı taşınmazların ORTAKLIĞININ, TÜM HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİYLE BİRLİKTE SATIŞI SURETİ İLEGİDERİLMESİNE,

2- Satışın, İcra İflas Kanunun 123.ve devamı maddelerine göre UMUM ARASINDA AÇIK ARTIRMA YOLU İLE YAPILMASINA ... gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize verilecek veya başka bir yer Sulh Hukuk Mahkemesi aracılığı ile gönderilecek dilekçe ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili hukuk dairesine istinaf yasa yolu açık olmak ve yasal süre içerisinde istinaf yoluna gidilmediğinde kesinleşmek üzere..."

şeklinde hüküm kurulmuş olup tüm aramalara rağmen Ordu, Ulubey, Aydınlar köyü nüfusuna kayıtlı Necati oğlu, 07/12/1973 doğumlu, 610....346 TC nolu ERSEL SEVEN'e karar tebliğ edilememiş ilanen karar tebliğine karar verilmiştir. Kararın sonucunu içeren ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğin yapılmış sayılacağı hususu hüküm yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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