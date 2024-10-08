×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

ORDU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ORDU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 00:00

T.C. ORDU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

02/10/2024

Sayı : 2024/1129 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe karar verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen COŞKUN ZENGİN'i tanıyan ve bilenler ile gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri, aksi halde TMK.nun 32 ve 33. maddeleri uyarınca COŞKUN ZENGİN'in gaipliğine karar verileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 02/10/2024

GAİP
ADI-SOYADI :COŞKUN ZENGİN
T.C. KİMLİK NO : 27248365838 :
BABA ADI : DURSUN
ANA ADI : MELİHA
DOĞUM TARİHİ : 01/09/1953
DOĞUM YERİ : GÜLYALI
İKAMETGAH ADRESİ : GÜLİSTAN MAH. EMİNOĞLU CAD. NO:37ORDU GÜLYALI

 

#ilangovtr Basın no ILN02100531