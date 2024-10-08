T.C. ORDU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

02/10/2024

Sayı : 2024/1129 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe karar verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen COŞKUN ZENGİN'i tanıyan ve bilenler ile gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri, aksi halde TMK.nun 32 ve 33. maddeleri uyarınca COŞKUN ZENGİN'in gaipliğine karar verileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 02/10/2024

GAİP

ADI-SOYADI :COŞKUN ZENGİN

T.C. KİMLİK NO : 27248365838 :

BABA ADI : DURSUN

ANA ADI : MELİHA

DOĞUM TARİHİ : 01/09/1953

DOĞUM YERİ : GÜLYALI

İKAMETGAH ADRESİ : GÜLİSTAN MAH. EMİNOĞLU CAD. NO:37ORDU GÜLYALI

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