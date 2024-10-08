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T.C. ORDU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
02/10/2024
Sayı : 2024/1129 Esas
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe karar verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen COŞKUN ZENGİN'i tanıyan ve bilenler ile gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri, aksi halde TMK.nun 32 ve 33. maddeleri uyarınca COŞKUN ZENGİN'in gaipliğine karar verileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 02/10/2024
GAİP
ADI-SOYADI :COŞKUN ZENGİN
T.C. KİMLİK NO : 27248365838 :
BABA ADI : DURSUN
ANA ADI : MELİHA
DOĞUM TARİHİ : 01/09/1953
DOĞUM YERİ : GÜLYALI
İKAMETGAH ADRESİ : GÜLİSTAN MAH. EMİNOĞLU CAD. NO:37ORDU GÜLYALI
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