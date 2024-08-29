ORDU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ORDU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/189

KARAR NO : 2024/1124

İLAN

DAVALI YASEMİN GÜMÜŞ,

TC Kimlik No:440*****402, S**** ve F****'dan olma, 24/10/1980 doğumlu.

Davacı Şengül Çabuk vekili tarafından açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılaması sonucunda, tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen Yasemin Gümüş'e aşağıda yazılı hükmün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



HÜKÜM :



"Davanın KABULÜ ile, dava konusu Ordu İli, Altınordu İlçesi, Terzili Mahallesinde kain 108 ada 4 parsel ve 108 ada 5 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki taraflar arasındaki ortaklığın üzerindeki tüm bina ve yükümlülükleri ile birlikte, UMUM ARASINDA AÇIK ARTIRMA İLESATIŞI SURETİYLE GİDERİLMESİNE, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir"



İşbu ilanın ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ sayılmış sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 26/08/2024

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