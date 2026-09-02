ORDU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ORDU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2025/959 Esas

KARAR NO : 2026/114

Sesli Yazılı ve Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/02/2026 tarihli ilamı ile5271 sayılı CMK'nun 223/8 maddesi gereğince düşme kararı verilen sanık Hamza KARGIN hakkındaki mahkeme kararı ve istinaf başvuru dilekçesi sanığın adresinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YEREL GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24.06.2026

#ilangovtr Basın no ILN02540761