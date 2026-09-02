×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

ORDU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

ORDU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 00:00

T.C. ORDU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN

DOSYA NO : 2025/959 Esas
KARAR NO : 2026/114

Sesli Yazılı ve Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/02/2026 tarihli ilamı ile5271 sayılı CMK'nun 223/8 maddesi gereğince düşme kararı verilen sanık Hamza KARGIN hakkındaki mahkeme kararı ve istinaf başvuru dilekçesi sanığın adresinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YEREL GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24.06.2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02540761