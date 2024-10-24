OĞUZELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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GAZİANTEP OĞUZELİ BELEDİYESİ 12 ADET DAİRE 4 ADET DÜKKAN SATIŞ İHALE İLANI
1- İHALE KONUSU18/10/2024 tarih ve 211 sayılı Encümen kararı ile Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen 4 adet dükkan 12 adet daire mesken satış ihalesi.
|S. NO
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|ADA PRS.
|YÖN
|BLOK.
|BB. NO:
|KAT NO:
|NET ALAN
|BÜRÜT İNŞAAT
|NİTELİĞİ
|Satışa Esas değeri
|% 3Geçici Teminat
|1
|Oğuzeli
|GÜRSU
|921/33
|KUZEY
|A
|13
|Z1
|105,22
|113,04
|DÜKKAN FIRIN
|4.400.000,00
|132.000,00
|2
|Oğuzeli
|GÜRSU
|921/33
|KUZEY
|A
|14
|Z1
|97,70
|107,21
|DÜKKAN
|3.000.000,00
|90.000,00
|3
|Oğuzeli
|GÜRSU
|921/33
|KUZEY
|A
|15
|Z1
|34,70
|38,00
|DÜKKAN
|1.250.000,00
|37.500,00
|4
|Oğuzeli
|GÜRSU
|921/33
|KUZEY
|A
|16
|Z1
|23,48
|27,09
|DÜKKAN
|1.100.000,00
|33.000,00
|5
|Oğuzeli
|GÜRSU
|921/33
|KUZEY-BATI
|A
|1
|1
|92,00
|99,43
|MESKEN
|1.400.000,00
|42.000,00
|6
|Oğuzeli
|GÜRSU
|921/33
|GÜNEY-BATI
|A
|2
|1
|102,00
|111,12
|MESKEN
|1.500.000,00
|45.000,00
|7
|Oğuzeli
|GÜRSU
|921/33
|GÜNEY
|A
|3
|1
|100,00
|102,57
|MESKEN
|1.500.000,00
|45.000,00
|8
|Oğuzeli
|GÜRSU
|921/33
|KUZEY
|A
|4
|1
|100,00
|103,31
|MESKEN
|1.500.000,00
|45.000,00
|9
|Oğuzeli
|GÜRSU
|921/33
|KUZEY-BATI
|A
|5
|2
|90,00
|99,43
|MESKEN
|1.600.000,00
|48.000,00
|10
|Oğuzeli
|GÜRSU
|921/33
|GÜNEY-BATI
|A
|6
|2
|100,00
|111,12
|MESKEN
|1.600.000,00
|48.000,00
|11
|Oğuzeli
|GÜRSU
|921/33
|GÜNEY
|A
|7
|2
|100,00
|102,57
|MESKEN
|1.600.000,00
|48.000,00
|12
|Oğuzeli
|GÜRSU
|921/33
|KUZEY
|A
|8
|2
|100,00
|103,31
|MESKEN
|1.600.000,00
|48.000,00
|13
|Oğuzeli
|GÜRSU
|921/33
|KUZEY-BATI
|A
|9
|3
|90,00
|99,43
|MESKEN
|1.450.000,00
|43.500,00
|14
|Oğuzeli
|GÜRSU
|921/33
|GÜNEY-BATI
|A
|10
|3
|100,00
|111,12
|MESKEN
|1.550.000,00
|46.500,00
|15
|Oğuzeli
|GÜRSU
|921/33
|GÜNEY
|A
|11
|3
|100,00
|102,57
|MESKEN
|1.550.000,00
|46.500,00
|16
|Oğuzeli
|GÜRSU
|921/33
|KUZEY
|A
|12
|3
|100,00
|103,31
|MESKEN
|1.600.000,00
|48.000,00
1-) Gerçek Kişilerden
a) Başvuru Dilekçesi.
b) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği
c) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
d) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu,
e) İkametgâh belgesi,
f) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti
g) Vekaleten Katılma Durumunda Vekaletname ve İmza Sirküleri.(Noter Onaylı)
h) Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi .(Belediyeden alınacaktır.)
i) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi göstermesi (Adres Beyanı)
2- Tüzel Kişilerden
a- Başvuru Dilekçesi.
b- İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,
c- İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
d- Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu
e- Vekaleten Katılma Durumunda Vekaletname ve İmza Sirküleri.(Noter Onaylı)
f- İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri diğer odalardan ihalenin yapıldığı yıl için alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
g- Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi . (Belediyeden alınacaktır.)
h- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
#ilangovtr Basın no ILN02109776