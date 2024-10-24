OĞUZELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP OĞUZELİ BELEDİYESİ 12 ADET DAİRE 4 ADET DÜKKAN SATIŞ İHALE İLANI

1- İHALE KONUSU18/10/2024 tarih ve 211 sayılı Encümen kararı ile Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen 4 adet dükkan 12 adet daire mesken satış ihalesi.

Söz konusu taşınmazların ihalesi 08/11/2024 Cuma günü Saat 14:00’de Gaziantep Oğuzeli Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler istenilen belgelerle birlikte en geç 08/11/2024 Cuma Saat 14:00’e kadar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Aksi taktirde İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi (c) fıkrasına göre Açık Arttırma Usulü ile yapılacaktır.

4. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanlar 1.000,00 (bin) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir

5. GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici teminatı, T.C Ziraat Bankası TR 54 0001 0005 2528 0858 5050 01 IBAN Nolu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak da Emlak İstimlâk Müdürlüğüne verilebilir.

İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen %3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale %3 teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.

İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, %3 geçici teminat farkını aynı günün mesai bitimine kadar tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.

6. TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a. Tedavüldeki Türk Parası,

b. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu,

7. İSTENİLEN BELGELER:

1-) Gerçek Kişilerden

a) Başvuru Dilekçesi.

b) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği

c) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

d) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu,

e) İkametgâh belgesi,

f) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

g) Vekaleten Katılma Durumunda Vekaletname ve İmza Sirküleri.(Noter Onaylı)

h) Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi .(Belediyeden alınacaktır.)

i) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi göstermesi (Adres Beyanı)

2- Tüzel Kişilerden

a- Başvuru Dilekçesi.

b- İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,

c- İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

d- Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu

e- Vekaleten Katılma Durumunda Vekaletname ve İmza Sirküleri.(Noter Onaylı)

f- İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri diğer odalardan ihalenin yapıldığı yıl için alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

g- Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi . (Belediyeden alınacaktır.)

h- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri