ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

a. Adresi: Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:2 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

b. Telefon ve faks numarası: Tel: 0 222 213 30 30 / 2015 Faks: 0 222 227 96 07

c. Elektronik posta adresi : emlakveistimlak_md@odunpazari.bel.tr

d. İhalenin Yapılacağı yer :Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu

2- Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen işyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen bedeli üzerinden kiralama ihalesi yapılacaktır. Basılı Evrak Bedeli 2.500,00₺’dir.

KİRALAMA İŞİNİN ADI MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT(%3) İHALE TARİHİ VE SAATİ Yenikent Mahallesi 23047 ada 1 parselde bulunan Kapalı Pazaryeri ve Kültür Merkezinde 1. Katta yer alan 705 m² işyerinin 10(on) yıl süreyle kiralanması işi. (Kiracı sözleşme imzalanmasından sonra 45 gün süre içinde işyeri tadilatını tamamlayacak ve kira başlangıcı yapılacaktır. Kira Ödemeleri Yıllık Peşindir.) 109.773,35₺ (AYLIK) 395.184,06₺ 27.03.2025 11:50

3-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1. Tebligata açık ikametgâh belgesi, (e-devletten alınabilir)

2. Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınabilir)

3. Noter Tasdikli imza beyannamesi,

4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

7. Gerçek Kişinin Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış meslek grubu oda kaydı,

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortaklık yapısını, yetkili ve son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

3. Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

7. Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

8. Dernek ve vakıflardan ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dahil yetkili organ tarafından alınmış kararın onaylı sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesini getirmek.

ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir. Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

4- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a. Tedavüldeki Türk Lirası

b. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

5-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen süresiz teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

6-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale iptal edilerek, teminatı gelir kaydolunur.

7- Dokümanlar Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten tablodaki ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

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