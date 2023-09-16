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ÖDEMİŞ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2022/35 Esas 24/05/2023

Davacı Mehmet Ali Titiz tarafından Mahkememizde açılan Kadastro Tespitine İtiraz davasının yapılan açık yargılamasında;

Mahkememiz dosyasında yapılan tüm araştırmalara rağmenİbrahim kızı Ayşe'nin, İbrahim oğlu Hüseyin Öztürk'ün, Arif oğlu Malik Erol'un, Hüseyin oğlu Mehmet Sabri Kutoğlu'nun ve Mehmet oğlu Kıraç Ali Bekişoğlu'nun kimlik bilgilerine ve tebligata yarar adreslerine ulaşılamamış olduğu anlaşılmakla söz konusu şahıslara ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

Mahkememizin 24/05/2023 tarihli celsesinde verilen ara karar gereği;

Davacı Mehmet Ali Titiz vekili Av. Soner Saraç tarafından davalılar Alper Sarmusak ve Tire Kadastro Birimi'ne açılan davanın dava dilekçesinde;

1-Kadastro yenileme çalışmaları sonucu İzmir ili, Tire ilçesi, Hasançavuşlar mahallesi, 101 ada 55 parsel sayılı taşınmazın müvekkil adına yenileme tespiti görmüş ise de önceki miktarı 839.792,60 metrekare iken yenileme tespit tutanağında 834.743,08 metrekare olarak tespit edilmiş olduğu ve böylece müvekkilimin taşınmazında yenileme tespitiyle birlikte 5.049,5 metrekarelik bir eksilme meydana geldiği, bu eksilmenin 4.522 metrekarelik kısmının davalılar adına tespit gören101 ada 3 parsele katılmış olduğu, 527,5 metrekarelik eksikliğin ise nereden kaynaklandığının Mahkemece belirlenebileceği anlaşıldığından sözü edilen parsellerin yenileme kadastrosu tespit tutanaklarının iptaliyle müvekkilin taşınmazındaki noksanlığın 4.522 metrekarelik kısmının 101 ada 3 parselden ifrazı ile müvekkile ait yenilemeyle 101 ada 55 parsel halini alan taşınmaza eklenmek suretiyle, 527,5 metrekarelik noksanlığın ise nereden kaynaklandığının Mahkemece yapılacak araştırma ve inceleme sonucunda belirlenecek yerden tamamlanmak suretiyle müvekkilim Mehmet Ali Titiz'e ait 101 ada 55 parselin eski miktarı gibi 839.792,60 metrekare olarak adına tespit ve tesciline,

2-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine, peşin harcın ve harcanmayan gider avansının davacıya iadesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim."şeklinde dava dilekçesi sunulduğu, bu dava dilekçesi üzerine tensip zaptı oluşturulduğu, dosyada taraf teşkil işlemlerinin tamamlanarak yukarıda isimleri belirtilen şahısların davaya dahil edildiği, söz konusu dava dosyasının ise 13/09/2023 tarihine duruşma günü verildiği anlaşılmıştır.

Mahkememiz dosyasında yukarıda ismi geçen İbrahim kızı Ayşe'nin, İbrahim oğlu Hüseyin Öztürk'ün, Arif oğlu Malik Erol'un, Hüseyin oğlu Mehmet Sabri Kutoğlu'nun ve Mehmet oğlu Kıraç Ali Bekişoğlu'na belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmedikleri takdirde diğer tarafların yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafların muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususları tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 24/05/2023

#ialngovtr Basın no ILN01892598