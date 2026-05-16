ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ÖDEMİŞ

İCRA DAİRESİ

2025/352 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/352 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir ili, Ödemiş İlçesi, Atatürk Mahallesi, 872 ada 4 parsel 391,00 m2 yüzölçümlü ''Arsa'' vasıflı taşınmazdır. Konu taşınmaz 2. Kat 3 nolu meskendir.Ödemiş Belediyesinin düzenlemiş olduğu 28/12/2023 tarih 340/23 sayılı yapı kullanım izin belgesi bulunmaktadır. Taşınmaz Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde yer almaktadır. İmar durumu; ayrık nizam 4 kat konut imarlıdır. Taşınmaz üzerinde 4 katlı betonarme yapı bulunmaktadır. Her katta bir mesken olmak üzere, toplam 4 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Süleyman Demirel Mahallesi 1049 Sokak No:5 İç Kapı:3 Ödemiş/İzmir adresindedir. Ödemiş Bahçeşehir Kolejine 450 metre, Ödemiş Adliyesine 1,25 km mesafededir. Konu mesken; 3+1 dir. 3 oda, salon, açık mutfak, koridor, banyo-tuvalet, ebeveyn banyodan oluşmaktadır. Ön vearka cephesinde balkon bulunmaktadır. Ön balkonda cam balkon bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik, iç kapıları ahşap Amerikan kapıdır. Oda zeminleri laminant parke olup, ıslak hacimleri fayans ve seramiktir. Mutfak dolapları mdf, tezgahı çimstondur.Pencere ve kapı doğramaları plastiktir. Elektrikli panjurludur. Isıtma şekli doğalgaz kombidir. Yerden ısıtmalıdır. Asansörlüdür. Meskenin brüt alanı 150,00 m2 dir. Hissesi tamdır.

Adresi : Atatürk Mah.872 Ada 4 Parsel 3 No'Lu Bb. Ödemiş / İZMİR

Yüzölçümü : 391,00 m2

Arsa Payı : 150/574

İmar Durumu :Yukarıda izah edildiği gibidir.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1) Yönetim Planı:15/12/2022-23/12/2022 tarih 42723

yevmiye 2) Ankara Batı 1 AsliyeTicaret Mahkemesi 2025/45 esas sayılı dosyasından10/01/2025

Tarih -1054 yevmiye numarası ileihtiyati tedbir şerhi işlenmiş olmakla mahkeme ile yapılan yazışmada

''tüm tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiş olmakla cebri icra ile satışına engel bulunmadığı''

bldirilmiş TEDBİRİ KALDIRMAK İHALE ALICISINA AİTTİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 11:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

