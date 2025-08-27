ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ÖDEMİŞ

İCRA DAİRESİ

2024/860 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/860 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, ÜÇEYLÜL Mahalle/Köy, Kasapkuyu Mevkii, 756 Ada, 59 Parselde kayıtlı 9.100,00 m² yüzölçümüne sahip Tarla ve İncirlik vasıflı taşınmaz . Taşınmaz cepheleri komşu parsellere sınırdır. Taşınmaz Ödemiş Eski Tren Garına 750 metre, Ödemiş Küçük Sanayi merkezine 1,3 km Mesafededir. Taşınmaz üzerinde büyükbaş hayvan damı bulunmaktadır.Alanı 910,00 m² dir. Borçlu hissesi tamdır.

Adresi : Üçeylül Mahallesi 2024 sk n: 21 Ödemiş / İZMİR

Yüzölçümü : 9.100,00 m²

İmar Durumu : Taşınmazın imar planı içinde ''İmalathane Tesis Alanı, Yeşil Alan, Yol, Park Alanı ve Trafo Alanı'' fonksiyonları ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak Arazi ve Arsa düzenlemesi ile ilgili Esaslar Hakkında Yönetmelik uygulanacağı alanlar içerisinde kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 18.409.400,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: T.C.Ziraat Bankasının ipoteği bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 10:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 10:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 10:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2025 - 10:33

25/08/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

