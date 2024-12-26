ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ÖDEMİŞ

İCRA DAİRESİ

2024/2219 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2219 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, BEZDEGÜME Mahalle/Köy, 151 Ada, 9 Parsel, 15.083,16 m² yüzölçümüne sahip Tarla ve İncir Bahçesi. Etrafı komşu parsellerle çevrilidir. Fiilen tarla olarak kullanılmaktadır. Toprak yapısı bakımından taban arazisi olup alüvyon topraklıdır. Organik maddeleri orta, killi-kumlu toprak yapısında, derinliği iyi, arazi kullanım kabiliyeti açısından I. Sınıf tarım arazisidir. Zemini düzdür. Ayrıca 5 dut ağacı, 3 erik ağacı, 2 ceviz ağacı, 5 zeytin ağacı, 3 nar ağacı ve 1 kayısı ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz içerisinde hayvan damı ve metruk halde ev bulunmaktadır. Evin ekonomik değeri yoktur. Hayvan damı alanı 185,00 m²dir. Borçlunun hissesi 8327/15084 'tür.

Adresi : İzmir İli Ödemiş İlçesi Bezdegüme Mah. 151 Ada 9 Parsel Ödemiş / İZMİR

Yüzölçümü : 15.083,16 m²

İmar Durumu : Onaylı imar planı dışında, İzmir Doğu Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planına göre Tarım ve Sulama Alanı içerisinde kaldığı tespit edilmiştir. Denilmektedir. Tapuda Bezdegüme Mahallesi 26. Ciltte 2581. Sayfada işlidir.

Kıymeti : 4.624.537,79 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: M:Taşınmazın 826 m² lik kısmında Tedaş Gn.Md. Lehine daimi irtifak hakkı tesisi. H: Taşınmazın 608 m² lik kısmında planında görüldüğü şekilde Tedaş lehine daimi irtifak hakkı vardır. Diğer İrtifak Hakkı: Tedaş Genel Müdürlüğü lehine 1557 m² lik daimi irtifak hakkı.

1) Ödemiş Sulh Hukuk Mahkemesinin 27.10.2021 tarih 2021/1995 Esas sayılı yazısı ile izale-i şuyu davası açılmıştır.

2) İzmir 3.İdare Mahkemesinin 04.01.2024 tarih 2022/2338 ve 2024/10 sayılı kararı ile toplulaştırma işleminin iptaline yönelik kararı vardır.(mahkeme şerhlerini kaldırmak ihale alıcısına aittir)

3) Malik bizzat gelmeden tasarrufi işlem yapılamaz. (Elektronik sistem üzerinden yukarıda belirttiğim hisselerim üzerine tapu müdürlüğüne bizzat gitmeden tasarrufi işlem yapılmamasına yönelik belirtmenin tesis edilmesini, bu belirtme kaldırılmadan hissem üzerinde hiçbir şekilde vekaleten işlem yapamayacağımı, bu belirtmenin mahkemeler, icra müdürlükleri ile diğer kamu kurumlarından gelen taleplerin karşılanmasına engel teskil etmediğini ve bu belirtmenin kaldırılma sı için bizzat talebimin olması gerektiğini bildiğimi, belirtmenin tüm sonuçlarını kabul ettiğimi kabul ve taahhüt ederim.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 10:11

25/12/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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