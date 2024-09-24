ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ÖDEMİŞ

İCRA DAİRESİ

2023/646 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/646 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, Cumhuriyet Mahallesi Yeni mevkii, 218 Ada, 78 Parsel, 2.kat 3 Nolu Bağ. Bölüm MESKEN. Çarşıya yakın, merkezi konumludur. Parselde 4 katlı betonarme yapı bulunmaktadır. Zemin kat işyeri, diğer her katta iki mesken olmak üzere toplam 7 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina 2016 yılında tamamlanmıştır. Yapıda asansör ve doğalgaz bulunmaktadır. Bodrumda daireye ait eklenti bulunmaktadır. Yapı kullanım izin belgesi bulunmaktadır. Kıymet takdirine konu mesken 2. Kat arka dairedir. Mesken güney ve doğu cephelidir. 3 oda, açık mutfak, salon, hol, banyo, ebv. banyo ve tuvaletten oluşmaktadır.2 balkonludur. Isıtma şekli doğalgaz kombidir. Bölgede altyapı imkanları bulunmakta olup taşınmazın kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Borçlunun hissesi tamdır.

Adresi : İzmir İlig Ödemiş İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Kırlangıç sokak

Yüzölçümü : Ana taşınmaz 445,00 m², mesken 161,00 m² (brüt alan)

İmar Durumu :Blok nizam 4 katlıdır

Kıymeti : 2.950.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

1)Yönetim planı 27.04.2015

2) AT 6306 Sayılı Kanun Gereğince riskli yapıdır

3) Aile konutudur

4) Eklenti: Depo. E:3

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 10:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 10:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 10:01

23/09/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02093873