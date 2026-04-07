ÖDEMİŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ÖDEMİŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2026/72 - 74- 76- 78- 80- 82- 84- 86- 88- 90- 92- 94- 96- 98- 100- 102- 104- 106- 108- 110- 112- 114- 116- 118- 120- 122- 124- 126- 128- 130- 132- 134- 136- 138- 140

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda esas numaraları yazılı dosyalar ile davalılar hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazların Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.23/03/2026

Sıra no Esas no İli İlçesi Mahalle Ada no Parsel no Malikler Mülkiyet m² İrtifak m² 1 2026/72 İzmir Ödemiş Yusufdere 91 -AYSEL KARDAŞ

-CENNET ŞENOL

-NESRİN ALDEMİR 12,48 2 2026/74 İzmir Ödemiş Bülbüller 92 -ALİ ŞENOL

-MUSTAFA ŞENOL 29,73 3 2026/76 İzmir Ödemiş Bülbüller 134 -HURİYE DIRMIK

-KADRİYE TAŞLI

-MUHAMMET ALİ TAŞLI

-MUSTAFA TAŞLI (Mustafa oğlu)

-MUSTAFA TAŞLI (Mehmet oğlu)

-MUSTAFA TAŞLI (İsmail oğlu)

-ÜMMÜ ŞENOL

-ZEKAYİ TAŞLI 131.68 4 2026/78 İzmir Ödemiş Bülbüller 101 109 -YUSUF BİÇER 384.77 5 2026/80 İzmir Ödemiş Veliler 101 125 -GÜLLÜ ÖZTÜRK 2240.56 6 2026/82 İzmir Ödemiş Veliler 107 16 -HURİYE EMİRBAŞ 1253.17 7 2026/84 İzmir Ödemiş Veliler 102 23 -DÖNDÜ BAYIM 874.65 8 2026/86 İzmir Ödemiş Veliler 105 2 -HASAN CANSEVEN 907.07 9 2026/88 İzmir Ödemiş Süleymanlar 122 4 MAHMUT BAYRAM 104.18 10 2026/90 İzmir Ödemiş Süleymanlar 111 45 -ALİ SAVCI 6,86 308,57 11 2026/92 İzmir Ödemiş Süleymanlar 104 5 -MEHMET ALİ KASABA 5,29 2570,48 12 2026/94 İzmir Ödemiş Kızılca 108 121 MÜRÜVVET KUTLU 8,89 226,54 13 2026/96 İzmir Ödemiş Kızılca 110 34 -BAHRİYE ŞEN 563.45 14 2026/98 İzmir Ödemiş Kızılca 101 178 -HÜDAYE GÖK

-MÜNEVVER GÖK

-NURAY BAYBAŞ

-VEYSEL SERT

-ZEYNEP ÇINAR

-ZUHAL SERT

-MUAMMER SERT 1387.78 15 2026/100 İzmir Ödemiş Kızılca 101 194 -HANİFE ACAR 221.11 16 2026/102 İzmir Ödemiş Kızılca 115 1 -HÜDAYE GÖK

-MÜNEVVER GÖK

-NURAY BAYBAŞ

-VEYSEL SERT

-ZEYNEP ÇINAR

-ZUHAL SERT

-MUAMMER SERT 133.65 17 2026/104 İzmir Ödemiş Kızılca 121 76 -HANİFE ACAR 95.88 18 2026/106 İzmir Ödemiş Kızılca 121 12 -MUSTAFA EREN 8,75 85,28 19 2026/108 İzmir Ödemiş Kızılca 101 148 -FİKRET ÇINAR 288.17 20 2026/110 İzmir Ödemiş Kızılca 101 229 -HANİFE ACAR 10,14 366,57 21 2026/112 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 185 36 -HASAN KURT 8,79 1127,09 22 2026/114 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 132 26 -SULTAN KAZİ 374.65 23 2026/116 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 130 60 -MÜMİN ARAYAN 297.8 24 2026/118 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 130 3 -İLHAN TOP 5,29 224,65 25 2026/120 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 130 11 EZGİ VİSAL UYGUN

FUNDA ÇIYANKÖYLÜ

İSMAİL UYGUN 190.65 26 2026/122 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 129 13 -MUSTAFA KURT 288.72 27 2026/124 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 129 6 -BAHRİYE ŞEN 178.11 28 2026/126 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 148 3 -MESUDİYE ÇETİN 5,29 118,45 29 2026/128 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 148 5 -AHMET OK 32,14 30 2026/130 İzmir Ödemiş Köseler 226 14 -AHMET TAN

-HASAN TAN

-MUSTAFA TAN

-RAFET TAN 335,55 31 2026/132 İzmir Ödemiş Köseler 226 20 -MEHMET UÇARÇI 74,41 32 2026/134 İzmir Ödemiş Köseler 226 6 -FATMA ÖZKAN

-HALİL İBRAHİM AYDIN

-NAİME AYDIN

-ÜMMÜ AYDIN 980.96 33 2026/136 İzmir Ödemiş Köseler 230 9 -HASAN HÜSEYİN BORAN

-HATİCE BORAN

-MEHMET BORAN

-MUSTAFA BORAN

-VEYSEL BORAN 4,51 44,88 34 2026/138 İzmir Ödemiş Köseler 226 31 -HÜSEYİN YAYLA 9,52 1972,87 35 2026/140 İzmir Ödemiş Üçeylül 449 52 -MUSTAFA ÇOBAN

-ÜLKÜ ÖZER ATICI 17,50 3295,25

#ilangovtr Basın no ILN02441020