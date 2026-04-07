ÖDEMİŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Güncelleme Tarihi:
T.C. ÖDEMİŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2026/72 - 74- 76- 78- 80- 82- 84- 86- 88- 90- 92- 94- 96- 98- 100- 102- 104- 106- 108- 110- 112- 114- 116- 118- 120- 122- 124- 126- 128- 130- 132- 134- 136- 138- 140
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda esas numaraları yazılı dosyalar ile davalılar hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazların Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.23/03/2026
|Sıra no
|Esas no
|İli
|İlçesi
|Mahalle
|Ada no
|Parsel no
|Malikler
|Mülkiyet m²
|İrtifak m²
|1
|2026/72
|İzmir
|Ödemiş
|Yusufdere
|91
|-AYSEL KARDAŞ
-CENNET ŞENOL
-NESRİN ALDEMİR
|12,48
|2
|2026/74
|İzmir
|Ödemiş
|Bülbüller
|92
|-ALİ ŞENOL
-MUSTAFA ŞENOL
|29,73
|3
|2026/76
|İzmir
|Ödemiş
|Bülbüller
|134
|-HURİYE DIRMIK
-KADRİYE TAŞLI
-MUHAMMET ALİ TAŞLI
-MUSTAFA TAŞLI (Mustafa oğlu)
-MUSTAFA TAŞLI (Mehmet oğlu)
-MUSTAFA TAŞLI (İsmail oğlu)
-ÜMMÜ ŞENOL
-ZEKAYİ TAŞLI
|131.68
|4
|2026/78
|İzmir
|Ödemiş
|Bülbüller
|101
|109
|-YUSUF BİÇER
|384.77
|5
|2026/80
|İzmir
|Ödemiş
|Veliler
|101
|125
|-GÜLLÜ ÖZTÜRK
|2240.56
|6
|2026/82
|İzmir
|Ödemiş
|Veliler
|107
|16
|-HURİYE EMİRBAŞ
|1253.17
|7
|2026/84
|İzmir
|Ödemiş
|Veliler
|102
|23
|-DÖNDÜ BAYIM
|874.65
|8
|2026/86
|İzmir
|Ödemiş
|Veliler
|105
|2
|-HASAN CANSEVEN
|907.07
|9
|2026/88
|İzmir
|Ödemiş
|Süleymanlar
|122
|4
|MAHMUT BAYRAM
|104.18
|10
|2026/90
|İzmir
|Ödemiş
|Süleymanlar
|111
|45
|-ALİ SAVCI
|6,86
|308,57
|11
|2026/92
|İzmir
|Ödemiş
|Süleymanlar
|104
|5
|-MEHMET ALİ KASABA
|5,29
|2570,48
|12
|2026/94
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|108
|121
|MÜRÜVVET KUTLU
|8,89
|226,54
|13
|2026/96
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|110
|34
|-BAHRİYE ŞEN
|563.45
|14
|2026/98
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|101
|178
|-HÜDAYE GÖK
-MÜNEVVER GÖK
-NURAY BAYBAŞ
-VEYSEL SERT
-ZEYNEP ÇINAR
-ZUHAL SERT
-MUAMMER SERT
|1387.78
|15
|2026/100
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|101
|194
|-HANİFE ACAR
|221.11
|16
|2026/102
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|115
|1
|-HÜDAYE GÖK
-MÜNEVVER GÖK
-NURAY BAYBAŞ
-VEYSEL SERT
-ZEYNEP ÇINAR
-ZUHAL SERT
-MUAMMER SERT
|133.65
|17
|2026/104
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|121
|76
|-HANİFE ACAR
|95.88
|18
|2026/106
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|121
|12
|-MUSTAFA EREN
|8,75
|85,28
|19
|2026/108
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|101
|148
|-FİKRET ÇINAR
|288.17
|20
|2026/110
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|101
|229
|-HANİFE ACAR
|10,14
|366,57
|21
|2026/112
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|185
|36
|-HASAN KURT
|8,79
|1127,09
|22
|2026/114
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|132
|26
|-SULTAN KAZİ
|374.65
|23
|2026/116
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|130
|60
|-MÜMİN ARAYAN
|297.8
|24
|2026/118
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|130
|3
|-İLHAN TOP
|5,29
|224,65
|25
|2026/120
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|130
|11
|EZGİ VİSAL UYGUN
FUNDA ÇIYANKÖYLÜ
İSMAİL UYGUN
|190.65
|26
|2026/122
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|129
|13
|-MUSTAFA KURT
|288.72
|27
|2026/124
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|129
|6
|-BAHRİYE ŞEN
|178.11
|28
|2026/126
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|148
|3
|-MESUDİYE ÇETİN
|5,29
|118,45
|29
|2026/128
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|148
|5
|-AHMET OK
|32,14
|30
|2026/130
|İzmir
|Ödemiş
|Köseler
|226
|14
|-AHMET TAN
-HASAN TAN
-MUSTAFA TAN
-RAFET TAN
|335,55
|31
|2026/132
|İzmir
|Ödemiş
|Köseler
|226
|20
|-MEHMET UÇARÇI
|74,41
|32
|2026/134
|İzmir
|Ödemiş
|Köseler
|226
|6
|-FATMA ÖZKAN
-HALİL İBRAHİM AYDIN
-NAİME AYDIN
-ÜMMÜ AYDIN
|980.96
|33
|2026/136
|İzmir
|Ödemiş
|Köseler
|230
|9
|-HASAN HÜSEYİN BORAN
-HATİCE BORAN
-MEHMET BORAN
-MUSTAFA BORAN
-VEYSEL BORAN
|4,51
|44,88
|34
|2026/138
|İzmir
|Ödemiş
|Köseler
|226
|31
|-HÜSEYİN YAYLA
|9,52
|1972,87
|35
|2026/140
|İzmir
|Ödemiş
|Üçeylül
|449
|52
|-MUSTAFA ÇOBAN
-ÜLKÜ ÖZER ATICI
|17,50
|3295,25
#ilangovtr Basın no ILN02441020