ÖDEMİŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.
ÖDEMİŞ
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO 2026/-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-
95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142 Esaslar
KAMULAŞTIRMA İLANI Kamulaştırmayı yapan davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda dosya numaraları yazılı dosyalar ile davalılar hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespitive tescil davası açılmıştır. Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazların Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 26/03/2026
|Sıra no
|Esas no
|İli
|İlçesi
|Mahalle
|Ada no
|Parsel no
|Malikler
|Mülkiyet
m2
|İrtifak
m2
|01
|2026/73
|İzmir
|Ödemiş
|Yusufdere
|-
|87
|Derviş Ağa Camii Vakfı
|-
|1144,09
|02
|2026/74
|İzmir
|Ödemiş
|Yusufdere
|-
|101
|Derviş Ağa Camii Vakfı
|12,6
|1924,68
|03
|2026/75
|İzmir
|Ödemiş
|Bülbüller
|-
|95
|Ayşe Şenol
Ayten Ertaş
Durmuş Şenol
Dursun Canlı
Emine Özsüer
Funda Ertaş
Görkem Duran
Halil Şenol (ölü)
Hatice Çoban
Huriye Akçay
Huriye Canlı
İbrahim Canlı
Levent Ertaş
Mehmet Canlı
Mehmet Ertaş
Mehmet Şenol (ölü)
Mehmet Şenol
Mustafa Canlı
Mustafa Ertaş
Mustafa Şenol (ölü)
Neriman Canlı
Selatdin Şenol
Şenay Ergin
Yasemin Ertaş
|-
|634,98
|04
|2026/76
|İzmir
|Ödemiş
|Bülbüller
|-
|112
|Kerim Şenol
Huriye Katılmış
Zeynep Erdoğan
|24,21
|196,56
|05
|2026/77
|İzmir
|Ödemiş
|Bülbüller
|-
|123
|Mehmet Emin Şenol
Yusuf Şenol
|-
|65,12
|06
|2026/78
|İzmir
|Ödemiş
|Bülbüller
|-
|128
|Yaşar Niyet (ölü)
|9,52
|1433,91
|07
|2026/79
|İzmir
|Ödemiş
|Bülbüller
|101
|111
|Muzaffer Okan
|-
|73,49
|08
|2026/80
|İzmir
|Ödemiş
|Bülbüller
|101
|133
|Halil Mutlu
Raziye Niyet
Fatma Bağbozan
|9,52
|431,89
|09
|2026/81
|İzmir
|Ödemiş
|Veliler
|101
|184
|Ümmü Canseven
Mustafa Canseven
Aydın Emirbaş
|-
|2124,54
|10
|2026/82
|İzmir
|Ödemiş
|Veliler
|101
|139
|Ayşe Canseven
|5,19
|597,1
|11
|2026/83
|İzmir
|Ödemiş
|Veliler
|109
|4
|Yusuf Şen
|-
|648,43
|12
|2026/84
|İzmir
|Ödemiş
|Veliler
|110
|11
|Yusuf Şen
|-
|30,45
|13
|2026/85
|İzmir
|Ödemiş
|Veliler
|109
|3
|Yusuf Şen
|-
|124,12
|14
|2026/86
|İzmir
|Ödemiş
|Veliler
|107
|7
|Yusuf Şen
|13,68
|1423,88
|15
|2026/87
|İzmir
|Ödemiş
|Veliler
|105
|3
|Gürsel Avcı
|19,71
|1126,25
|16
|2026/88
|İzmir
|Ödemiş
|Veliler
|101
|14
|Özcan Emirbaş
Raziye Bayram
Elif Bayım
Ahmet Emirbaş
|24,21
|659,64
|17
|2026/89
|İzmir
|Ödemiş
|Veliler
|101
|25
|Mahmut Emirbaş
|19,54
|51,48
|18
|2026/90
|İzmir
|Ödemiş
|Süleymanlar
|117
|26
|Halil Sezgin
|18,18
|179,56
|19
|2026/91
|İzmir
|Ödemiş
|Süleymanlar
|111
|46
|Abdil Savcı
|2,23
|31,53
|20
|2026/92
|İzmir
|Ödemiş
|Süleymanlar
|103
|41
|Ali Hadim
Aysun Kaya
Mustafa Necati Kaçar
Güngör Kaçar
|-
|2042,09
|21
|2026/93
|İzmir
|Ödemiş
|Süleymanlar
|103
|42
|Halil Sezgin
|6,56
|241,3
|22
|2026/94
|İzmir
|Ödemiş
|Süleymanlar
|101
|42
|Ali Selçik
|-
|231,79
|23
|2026/95
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|108
|120
|Nuran Sert
|-
|1034,53
|24
|2026/96
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|109
|24
|Ayşe Turgut
Perihan Çınar
Bedriye Çınar
Ahmet Turgut
Yakup Turgut
|8,31
|1064,56
|25
|2026/97
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|110
|35
|Durdu Kutlu
|-
|152,33
|26
|2026/98
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|101
|166
|Sema Özkul
|9,52
|389,08
|27
|2026/99
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|101
|168
|Durdu Kutlu
|-
|1392,48
|28
|2026/100
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|101
|186
|Mehmet Şen
Şadiye Acar
|-
|161,06
|29
|2026/101
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|101
|192
|Fatma Şahin
Yusuf Duyu
Hüseyin Duyu
Hayriye Temel
Havva Çınar
Bedriye Acar
|-
|31,67
|30
|2026/102
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|101
|198
|Zeynep Çınar
Ali Çınar
Nurcan Şeker
Feridun Çınar
|-
|403,51
|31
|2026/103
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|110
|12
|Ayşe Duyu
Hayrettin Duyu
Aysel Şeker
|-
|26,72
|32
|2026/104
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|116
|1
|Hasan Mencik
|-
|372,21
|33
|2026/105
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|121
|19
|Meryem Sert (ölü)
Leyla Özcan
Fadime Özcan
|-
|142,92
|34
|2026/106
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|121
|17
|Hayri Sert
|-
|156,95
|35
|2026/107
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|121
|14
|Nurfadiye Sert
Adem Sert
Nail Sert
Mürvet Gökçeoğlu
|-
|171,71
|36
|2026/108
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|121
|60
|Elif Sert (ölü)
|-
|2,62
|37
|2026/109
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|121
|59
|Ömriye Acar (ölü)
|-
|526,67
|38
|2026/110
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|106
|4
|Aysel Şeker
|8,31
|396,1
|39
|2026/111
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|105
|1
|Ali Şeker
|-
|106,60
|40
|2026/112
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|108
|47
|Zeynep Kutlu
Saliha Duyu
Halil Kutlu
|-
|58,15
|41
|2026/113
|İzmir
|Ödemiş
|Kızılca
|108
|49
|Abdullah Acar
|6,76
|96,21
|42
|2026/114
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|135
|5
|Fikriye Derin
|-
|45,4
|43
|2026/115
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|171
|83
|Kadriye Sülün
|3,87
|4,49
|44
|2026/116
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|132
|18
|İbrahim Ece
Güler Kıyar
Cemile Turgut
Sami Ece
Raif Ece
|-
|356,5
|45
|2026/117
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|183
|4
|İbrahim Ece
Güler Kıyar
Cemile Turgut
Sami Ece
Raif Ece
|-
|144,1
|46
|2026/118
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|183
|8
|Ayşe Turgut
Perihan Çınar
Bedriye Çınar
Ahmet Turgut
Yakup Turgut
|-
|486,77
|47
|2026/119
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|130
|67
|Fatma İlhan
Ahmet Ok (ölü)
Ayşe İmal
İsmail Ok
|-
|20,14
|48
|2026/120
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|130
|6
|Ekrem Ok
|-
|24,32
|49
|2026/121
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|130
|10
|Yakup İmal
Hüseyin İmal
İsa İmal
Kazım İmal
Hatice Kıyar
Huriye Kıyar
|5,29
|33,19
|50
|2026/122
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|129
|24
|Muzaffer Aktan
|-
|242,99
|51
|2026/123
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|129
|14
|Melahat Kıyar
|-
|304,66
|52
|2026/124
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|129
|11
|Fatma Korkut
|5,76
|160,38
|53
|2026/125
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|129
|7
|Durdu Kutlu
|6,76
|120,96
|54
|2026/126
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|176
|9
|Ali İhsan İnci
|6,59
|743,86
|55
|2026/127
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|175
|25
|İbrahim Ece
Güler Kıyar
Cemile Turgut
Sami Ece
Raif Ece
|-
|1,09
|56
|2026/128
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|171
|89
|Saniye Alp
|0,63
|413,91
|57
|2026/129
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|131
|6
|Hüseyin Top
Ayşe Erim
Hasan Top
İlhan Top
İlyas Top
Ramazan Top
|-
|169,48
|58
|2026/130
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|149
|17
|Fikriye Derin
|-
|164,03
|59
|2026/131
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|149
|21
|Fatma Ok
Halil İmal
Mesudiye Ok
|-
|6,55
|60
|2026/132
|İzmir
|Ödemiş
|Kerpiçlik
|116
|5
|Hatice Turgut (ölü)
Müzeyyen Ellis
Havva Sülünoğlu
Müren Kazi
Nazife Aydemir
|-
|31,23
|61
|2026/133
|İzmir
|Ödemiş
|Köseler
|226
|12
|Yusuf Uysal
|-
|758,77
|62
|2026/134
|İzmir
|Ödemiş
|Köseler
|226
|11
|Yusuf Uysal
|-
|931,33
|63
|2026/135
|İzmir
|Ödemiş
|Köseler
|226
|24
|Nezahat Aşçı
Ali Özkan
Mehmet Özkan
Mustafa Özkan
Davut Özkan
|11,73
|485,12
|64
|2026/136
|İzmir
|Ödemiş
|Köseler
|226
|3
|Hanife Erdem
Bekir Dost
Hasan Dost
Zühra Güler
Osman Dost
|-
|307,32
|65
|2026/137
|İzmir
|Ödemiş
|Köseler
|227
|2
|Mehmet Kasaba
|-
|1504,63
|66
|2026/ 138
|İzmir
|Ödemiş
|Köseler
|230
|5
|Nimet Elma
Ümmü Dağdelen
Nusret Karalök
Kerim Karalök
|-
|590,64
|67
|2026/139
|İzmir
|Ödemiş
|Köseler
|230
|3
|Halil Yanılmaz
|-
|1931,77
|68
|2026/140
|İzmir
|Ödemiş
|Köseler
|226
|32
|Halil Yayla
|-
|145,93
|69
|2026/141
|İzmir
|Ödemiş
|Köseler
|228
|13
|Üzeyir Avcı
|5,29
|35,97
|70
|2026/142
|İzmir
|Ödemiş
|Seyrekli
|108
|8
|Ercan Bezmez (ölü)
|19,63
|1561,68
#ilangovtr Basın no ILN02440930