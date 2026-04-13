ÖDEMİŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ÖDEMİŞ

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO 2026/-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-

95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142 Esaslar

KAMULAŞTIRMA İLANI Kamulaştırmayı yapan davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda dosya numaraları yazılı dosyalar ile davalılar hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespitive tescil davası açılmıştır. Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazların Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 26/03/2026

Sıra no Esas no İli İlçesi Mahalle Ada no Parsel no Malikler Mülkiyet

m2 İrtifak

m2 01 2026/73 İzmir Ödemiş Yusufdere - 87 Derviş Ağa Camii Vakfı - 1144,09 02 2026/74 İzmir Ödemiş Yusufdere - 101 Derviş Ağa Camii Vakfı 12,6 1924,68 03 2026/75 İzmir Ödemiş Bülbüller - 95 Ayşe Şenol

Ayten Ertaş

Durmuş Şenol

Dursun Canlı

Emine Özsüer

Funda Ertaş

Görkem Duran

Halil Şenol (ölü)

Hatice Çoban

Huriye Akçay

Huriye Canlı

İbrahim Canlı

Levent Ertaş

Mehmet Canlı

Mehmet Ertaş

Mehmet Şenol (ölü)

Mehmet Şenol

Mustafa Canlı

Mustafa Ertaş

Mustafa Şenol (ölü)

Neriman Canlı

Selatdin Şenol

Şenay Ergin

Yasemin Ertaş - 634,98 04 2026/76 İzmir Ödemiş Bülbüller - 112 Kerim Şenol

Huriye Katılmış

Zeynep Erdoğan 24,21 196,56 05 2026/77 İzmir Ödemiş Bülbüller - 123 Mehmet Emin Şenol

Yusuf Şenol - 65,12 06 2026/78 İzmir Ödemiş Bülbüller - 128 Yaşar Niyet (ölü) 9,52 1433,91 07 2026/79 İzmir Ödemiş Bülbüller 101 111 Muzaffer Okan - 73,49 08 2026/80 İzmir Ödemiş Bülbüller 101 133 Halil Mutlu

Raziye Niyet

Fatma Bağbozan 9,52 431,89 09 2026/81 İzmir Ödemiş Veliler 101 184 Ümmü Canseven

Mustafa Canseven

Aydın Emirbaş - 2124,54 10 2026/82 İzmir Ödemiş Veliler 101 139 Ayşe Canseven 5,19 597,1 11 2026/83 İzmir Ödemiş Veliler 109 4 Yusuf Şen - 648,43 12 2026/84 İzmir Ödemiş Veliler 110 11 Yusuf Şen - 30,45 13 2026/85 İzmir Ödemiş Veliler 109 3 Yusuf Şen - 124,12 14 2026/86 İzmir Ödemiş Veliler 107 7 Yusuf Şen 13,68 1423,88 15 2026/87 İzmir Ödemiş Veliler 105 3 Gürsel Avcı 19,71 1126,25 16 2026/88 İzmir Ödemiş Veliler 101 14 Özcan Emirbaş

Raziye Bayram

Elif Bayım

Ahmet Emirbaş 24,21 659,64 17 2026/89 İzmir Ödemiş Veliler 101 25 Mahmut Emirbaş 19,54 51,48 18 2026/90 İzmir Ödemiş Süleymanlar 117 26 Halil Sezgin 18,18 179,56 19 2026/91 İzmir Ödemiş Süleymanlar 111 46 Abdil Savcı 2,23 31,53 20 2026/92 İzmir Ödemiş Süleymanlar 103 41 Ali Hadim

Aysun Kaya

Mustafa Necati Kaçar

Güngör Kaçar - 2042,09 21 2026/93 İzmir Ödemiş Süleymanlar 103 42 Halil Sezgin 6,56 241,3 22 2026/94 İzmir Ödemiş Süleymanlar 101 42 Ali Selçik - 231,79 23 2026/95 İzmir Ödemiş Kızılca 108 120 Nuran Sert - 1034,53 24 2026/96 İzmir Ödemiş Kızılca 109 24 Ayşe Turgut

Perihan Çınar

Bedriye Çınar

Ahmet Turgut

Yakup Turgut 8,31 1064,56 25 2026/97 İzmir Ödemiş Kızılca 110 35 Durdu Kutlu - 152,33 26 2026/98 İzmir Ödemiş Kızılca 101 166 Sema Özkul 9,52 389,08 27 2026/99 İzmir Ödemiş Kızılca 101 168 Durdu Kutlu - 1392,48 28 2026/100 İzmir Ödemiş Kızılca 101 186 Mehmet Şen

Şadiye Acar - 161,06 29 2026/101 İzmir Ödemiş Kızılca 101 192 Fatma Şahin

Yusuf Duyu

Hüseyin Duyu

Hayriye Temel

Havva Çınar

Bedriye Acar - 31,67 30 2026/102 İzmir Ödemiş Kızılca 101 198 Zeynep Çınar

Ali Çınar

Nurcan Şeker

Feridun Çınar - 403,51 31 2026/103 İzmir Ödemiş Kızılca 110 12 Ayşe Duyu

Hayrettin Duyu

Aysel Şeker - 26,72 32 2026/104 İzmir Ödemiş Kızılca 116 1 Hasan Mencik - 372,21 33 2026/105 İzmir Ödemiş Kızılca 121 19 Meryem Sert (ölü)

Leyla Özcan

Fadime Özcan - 142,92 34 2026/106 İzmir Ödemiş Kızılca 121 17 Hayri Sert - 156,95 35 2026/107 İzmir Ödemiş Kızılca 121 14 Nurfadiye Sert

Adem Sert

Nail Sert

Mürvet Gökçeoğlu - 171,71 36 2026/108 İzmir Ödemiş Kızılca 121 60 Elif Sert (ölü) - 2,62 37 2026/109 İzmir Ödemiş Kızılca 121 59 Ömriye Acar (ölü) - 526,67 38 2026/110 İzmir Ödemiş Kızılca 106 4 Aysel Şeker 8,31 396,1 39 2026/111 İzmir Ödemiş Kızılca 105 1 Ali Şeker - 106,60 40 2026/112 İzmir Ödemiş Kızılca 108 47 Zeynep Kutlu

Saliha Duyu

Halil Kutlu - 58,15 41 2026/113 İzmir Ödemiş Kızılca 108 49 Abdullah Acar 6,76 96,21 42 2026/114 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 135 5 Fikriye Derin - 45,4 43 2026/115 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 171 83 Kadriye Sülün 3,87 4,49 44 2026/116 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 132 18 İbrahim Ece

Güler Kıyar

Cemile Turgut

Sami Ece

Raif Ece - 356,5 45 2026/117 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 183 4 İbrahim Ece

Güler Kıyar

Cemile Turgut

Sami Ece

Raif Ece - 144,1 46 2026/118 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 183 8 Ayşe Turgut

Perihan Çınar

Bedriye Çınar

Ahmet Turgut

Yakup Turgut - 486,77 47 2026/119 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 130 67 Fatma İlhan

Ahmet Ok (ölü)

Ayşe İmal

İsmail Ok - 20,14 48 2026/120 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 130 6 Ekrem Ok - 24,32 49 2026/121 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 130 10 Yakup İmal

Hüseyin İmal

İsa İmal

Kazım İmal

Hatice Kıyar

Huriye Kıyar 5,29 33,19 50 2026/122 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 129 24 Muzaffer Aktan - 242,99 51 2026/123 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 129 14 Melahat Kıyar - 304,66 52 2026/124 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 129 11 Fatma Korkut 5,76 160,38 53 2026/125 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 129 7 Durdu Kutlu 6,76 120,96 54 2026/126 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 176 9 Ali İhsan İnci 6,59 743,86 55 2026/127 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 175 25 İbrahim Ece

Güler Kıyar

Cemile Turgut

Sami Ece

Raif Ece - 1,09 56 2026/128 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 171 89 Saniye Alp 0,63 413,91 57 2026/129 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 131 6 Hüseyin Top

Ayşe Erim

Hasan Top

İlhan Top

İlyas Top

Ramazan Top - 169,48 58 2026/130 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 149 17 Fikriye Derin - 164,03 59 2026/131 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 149 21 Fatma Ok

Halil İmal

Mesudiye Ok - 6,55 60 2026/132 İzmir Ödemiş Kerpiçlik 116 5 Hatice Turgut (ölü)

Müzeyyen Ellis

Havva Sülünoğlu

Müren Kazi

Nazife Aydemir - 31,23 61 2026/133 İzmir Ödemiş Köseler 226 12 Yusuf Uysal - 758,77 62 2026/134 İzmir Ödemiş Köseler 226 11 Yusuf Uysal - 931,33 63 2026/135 İzmir Ödemiş Köseler 226 24 Nezahat Aşçı

Ali Özkan

Mehmet Özkan

Mustafa Özkan

Davut Özkan 11,73 485,12 64 2026/136 İzmir Ödemiş Köseler 226 3 Hanife Erdem

Bekir Dost

Hasan Dost

Zühra Güler

Osman Dost - 307,32 65 2026/137 İzmir Ödemiş Köseler 227 2 Mehmet Kasaba - 1504,63 66 2026/ 138 İzmir Ödemiş Köseler 230 5 Nimet Elma

Ümmü Dağdelen

Nusret Karalök

Kerim Karalök - 590,64 67 2026/139 İzmir Ödemiş Köseler 230 3 Halil Yanılmaz - 1931,77 68 2026/140 İzmir Ödemiş Köseler 226 32 Halil Yayla - 145,93 69 2026/141 İzmir Ödemiş Köseler 228 13 Üzeyir Avcı 5,29 35,97 70 2026/142 İzmir Ödemiş Seyrekli 108 8 Ercan Bezmez (ölü) 19,63 1561,68

#ilangovtr Basın no ILN02440930