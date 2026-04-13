×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

ÖDEMİŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 00:00

T.C.
ÖDEMİŞ
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO 2026/-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-
95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142 Esaslar

KAMULAŞTIRMA İLANI Kamulaştırmayı yapan davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda dosya numaraları yazılı dosyalar ile davalılar hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespitive tescil davası açılmıştır. Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazların Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 26/03/2026

Sıra noEsas noİliİlçesiMahalleAda noParsel noMaliklerMülkiyet
m2		İrtifak
m2
012026/73İzmirÖdemişYusufdere-87Derviş Ağa Camii Vakfı-1144,09
022026/74İzmirÖdemişYusufdere-101Derviş Ağa Camii Vakfı12,61924,68
032026/75İzmirÖdemişBülbüller-95Ayşe Şenol
Ayten Ertaş
Durmuş Şenol
Dursun Canlı
Emine Özsüer
Funda Ertaş
Görkem Duran
Halil Şenol (ölü)
Hatice Çoban
Huriye Akçay
Huriye Canlı
İbrahim Canlı
Levent Ertaş
Mehmet Canlı
Mehmet Ertaş
Mehmet Şenol (ölü)
Mehmet Şenol
Mustafa Canlı
Mustafa Ertaş
Mustafa Şenol (ölü)
Neriman Canlı
Selatdin Şenol
Şenay Ergin
Yasemin Ertaş		-634,98
042026/76İzmirÖdemişBülbüller-112Kerim Şenol
Huriye Katılmış
Zeynep Erdoğan		24,21196,56
052026/77İzmirÖdemişBülbüller-123Mehmet Emin Şenol
Yusuf Şenol		-65,12
062026/78İzmirÖdemişBülbüller-128Yaşar Niyet (ölü)9,521433,91
072026/79İzmirÖdemişBülbüller101111Muzaffer Okan-73,49
082026/80İzmirÖdemişBülbüller101133Halil Mutlu
Raziye Niyet
Fatma Bağbozan		9,52431,89
092026/81İzmirÖdemişVeliler101184Ümmü Canseven
Mustafa Canseven
Aydın Emirbaş		-2124,54
102026/82İzmirÖdemişVeliler101139Ayşe Canseven5,19597,1
112026/83İzmirÖdemişVeliler1094Yusuf Şen-648,43
122026/84İzmirÖdemişVeliler11011Yusuf Şen-30,45
132026/85İzmirÖdemişVeliler1093Yusuf Şen-124,12
142026/86İzmirÖdemişVeliler1077Yusuf Şen13,681423,88
152026/87İzmirÖdemişVeliler1053Gürsel Avcı19,711126,25
162026/88İzmirÖdemişVeliler10114Özcan Emirbaş
Raziye Bayram
Elif Bayım
Ahmet Emirbaş		24,21659,64
172026/89İzmirÖdemişVeliler10125Mahmut Emirbaş19,5451,48
182026/90İzmirÖdemişSüleymanlar11726Halil Sezgin18,18179,56
192026/91İzmirÖdemişSüleymanlar11146Abdil Savcı2,2331,53
202026/92İzmirÖdemişSüleymanlar10341Ali Hadim
Aysun Kaya
Mustafa Necati Kaçar
Güngör Kaçar		-2042,09
212026/93İzmirÖdemişSüleymanlar10342Halil Sezgin6,56241,3
222026/94İzmirÖdemişSüleymanlar10142Ali Selçik-231,79
232026/95İzmirÖdemişKızılca108120Nuran Sert-1034,53
242026/96İzmirÖdemişKızılca10924Ayşe Turgut
Perihan Çınar
Bedriye Çınar
Ahmet Turgut
Yakup Turgut		8,311064,56
252026/97İzmirÖdemişKızılca11035Durdu Kutlu-152,33
262026/98İzmirÖdemişKızılca101166Sema Özkul9,52389,08
272026/99İzmirÖdemişKızılca101168Durdu Kutlu-1392,48
282026/100İzmirÖdemişKızılca101186Mehmet Şen
Şadiye Acar		-161,06
292026/101İzmirÖdemişKızılca101192Fatma Şahin
Yusuf Duyu
Hüseyin Duyu
Hayriye Temel
Havva Çınar
Bedriye Acar		-31,67
302026/102İzmirÖdemişKızılca101198Zeynep Çınar
Ali Çınar
Nurcan Şeker
Feridun Çınar		-403,51
312026/103İzmirÖdemişKızılca11012Ayşe Duyu
Hayrettin Duyu
Aysel Şeker		-26,72
322026/104İzmirÖdemişKızılca1161Hasan Mencik-372,21
332026/105İzmirÖdemişKızılca12119Meryem Sert (ölü)
Leyla Özcan
Fadime Özcan		-142,92
342026/106İzmirÖdemişKızılca12117Hayri Sert-156,95
352026/107İzmirÖdemişKızılca12114Nurfadiye Sert
Adem Sert
Nail Sert
Mürvet Gökçeoğlu		-171,71
362026/108İzmirÖdemişKızılca12160Elif Sert (ölü)-2,62
372026/109İzmirÖdemişKızılca12159Ömriye Acar (ölü)-526,67
382026/110İzmirÖdemişKızılca1064Aysel Şeker8,31396,1
392026/111İzmirÖdemişKızılca1051Ali Şeker-106,60
402026/112İzmirÖdemişKızılca10847Zeynep Kutlu
Saliha Duyu
Halil Kutlu		-58,15
412026/113İzmirÖdemişKızılca10849Abdullah Acar6,7696,21
422026/114İzmirÖdemişKerpiçlik1355Fikriye Derin-45,4
432026/115İzmirÖdemişKerpiçlik17183Kadriye Sülün3,874,49
442026/116İzmirÖdemişKerpiçlik13218İbrahim Ece
Güler Kıyar
Cemile Turgut
Sami Ece
Raif Ece		-356,5
452026/117İzmirÖdemişKerpiçlik1834İbrahim Ece
Güler Kıyar
Cemile Turgut
Sami Ece
Raif Ece		-144,1
462026/118İzmirÖdemişKerpiçlik1838Ayşe Turgut
Perihan Çınar
Bedriye Çınar
Ahmet Turgut
Yakup Turgut		-486,77
472026/119İzmirÖdemişKerpiçlik13067Fatma İlhan
Ahmet Ok (ölü)
Ayşe İmal
İsmail Ok		-20,14
482026/120İzmirÖdemişKerpiçlik1306Ekrem Ok-24,32
492026/121İzmirÖdemişKerpiçlik13010Yakup İmal
Hüseyin İmal
İsa İmal
Kazım İmal
Hatice Kıyar
Huriye Kıyar		5,2933,19
502026/122İzmirÖdemişKerpiçlik12924Muzaffer Aktan-242,99
512026/123İzmirÖdemişKerpiçlik12914Melahat Kıyar-304,66
522026/124İzmirÖdemişKerpiçlik12911Fatma Korkut5,76160,38
532026/125İzmirÖdemişKerpiçlik1297Durdu Kutlu6,76120,96
542026/126İzmirÖdemişKerpiçlik1769Ali İhsan İnci6,59743,86
552026/127İzmirÖdemişKerpiçlik17525İbrahim Ece
Güler Kıyar
Cemile Turgut
Sami Ece
Raif Ece		-1,09
562026/128İzmirÖdemişKerpiçlik17189Saniye Alp0,63413,91
572026/129İzmirÖdemişKerpiçlik1316Hüseyin Top
Ayşe Erim
Hasan Top
İlhan Top
İlyas Top
Ramazan Top		-169,48
582026/130İzmirÖdemişKerpiçlik14917Fikriye Derin-164,03
592026/131İzmirÖdemişKerpiçlik14921Fatma Ok
Halil İmal
Mesudiye Ok		-6,55
602026/132İzmirÖdemişKerpiçlik1165Hatice Turgut (ölü)
Müzeyyen Ellis
Havva Sülünoğlu
Müren Kazi
Nazife Aydemir		-31,23
612026/133İzmirÖdemişKöseler22612Yusuf Uysal-758,77
622026/134İzmirÖdemişKöseler22611Yusuf Uysal-931,33
632026/135İzmirÖdemişKöseler22624Nezahat Aşçı
Ali Özkan
Mehmet Özkan
Mustafa Özkan
Davut Özkan		11,73485,12
642026/136İzmirÖdemişKöseler2263Hanife Erdem
Bekir Dost
Hasan Dost
Zühra Güler
Osman Dost		-307,32
652026/137İzmirÖdemişKöseler2272Mehmet Kasaba-1504,63
662026/ 138İzmirÖdemişKöseler2305Nimet Elma
Ümmü Dağdelen
Nusret Karalök
Kerim Karalök		-590,64
672026/139İzmirÖdemişKöseler2303Halil Yanılmaz-1931,77
682026/140İzmirÖdemişKöseler22632Halil Yayla-145,93
692026/141İzmirÖdemişKöseler22813Üzeyir Avcı5,2935,97
702026/142İzmirÖdemişSeyrekli1088Ercan Bezmez (ölü)19,631561,68

#ilangovtr Basın no ILN02440930