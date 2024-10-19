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T.C. ÖDEMİŞ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

17/10/2024

Sayı : 2024/174 Esas



Davacı tarafından mahkememizde açılan gaiplik davasının yapılan yargılamasında;



Davacı Ümüt Dingeçoğlu, dava dilekçesi ile; Cemal ve Meliha oğlu "Fahrettin DİNGEÇOĞLU" nun uzun yıllardır kayıp olduğunu, kendisinden bugüne kadar herhangi bir haber alınamadığını belirterek"Fahrettin DİNGEÇOĞLU" nun gaipliğine karar verilmesini istemiştir.



İzmir ili, Konak ilçesi, Mirali Mahallesi Cilt No: 71, Hane No:248, BSN:10' da nüfusa kayıtlı, 30310928534 TC kimlik nolu, Cemal ve Meliha' dan olma, 12/04/1935 doğumlu "Fahrettin DİNGEÇOĞLU" nun uzun yıllardır haber alınamadığı iddia edildiğinden, yukarıda kimlik bilgileri yazılı Fahrettin DİNGEÇOĞLU hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilk ilanın yapıldığı günden itibaren 6 ay içinde mahkememize sözlü yada yazılı bildirmeleri ilanen duyurulur.17/10/2024

#ilangovtr Basın no ILN02107541