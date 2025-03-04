T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO:2025/33-37-39- 43- 47- 53-57-59-63-31-35-41-45-49-51-55-61

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğünce mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere; İzmir ili, Ödemiş ilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.

SIRA NO ESAS NO İLÇE-MAHALLE- MEVKİ ADA - PARSEL MALİKLER 1. 2025/33 Ödemiş İlçesi,

Birgi Mahallesi, 238 ada

3 ve 5 parsel Emin Yapıcı 2. 2025/37 Ödemiş İlçesi,

Birgi Mahallesi 234 ada

6 parsel Mehmet Kumman 3. 2025/39 Ödemişilçesi,

Hacıhasan Mahallesi 110 ada

21 parsel Saniye Kara, Turan Kara, Tahsin Kara, Orhan Kara, Hayrettin Kara, Ayhan Kara, Meryem Anıldoğan 4. 2025/43 Ödemiş ilçesi,

HacıhasanMahallesi 104 ada 2 parsel

101 ada 17 parsel Ömrüye Şen, Şükran Arslan, Nurten Odun, Alaattin Sağlam, 5. 2025/47 Ödemiş ilçesi,

Hacıhasan Mahallesi 101 ada

61 parsel Osman Dağlı 6. 2025/53 Ödemiş İlçesi,

Kemer Mahallesi, 105 ada

43 parsel Nazmiye Akkum 7. 2025/57 Ödemiş İlçesi,

Kemer Mahallesi 105 ada

103 ve 111 parsel Halil İbrahim Bacak 8. 2025/59 Ödemiş İlçesi,

Kemer Mahallesi 105 ada

125 parsel Muammer Kaptan 9. 2025/63 Ödemiş İlçesi,

Ovacık Mahallesi, 137 ada

6 parsel Ahmet Konuş,Nazif Konuş,

Tevfik Konuş Türker Konuş 10. 2025/31 Ödemiş İlçesi,

Birgi Mahallesi 379 ada

81 parsel Cihan Şahin 11. 2025/35 Ödemiş İlçesi,

Birgi Mahallesi 237 ada

9 parsel Abdullah Şentürk, Ebru Çakır, Emine Gölcük, Sevim Gölcük 12. 2025/41 Ödemiş ilçesi,

Hacıhasan Mahallesi 101 ada 22 parsel

101 ada 16 parsel İsmail Yerdelen 13. 2025/45 Ödemiş ilçesi,

Hacıhasan Mahallesi 101 ada

10 parsel Nurettin Yerdelen 14. 2025/49 Ödemiş İlçesi,

Hacıhasan Mahallesi, 106 ada

9 parsel Vasfi Okumuş 15. 2025/51 Ödemiş İlçesi,

Kemer Mahallesi 106 ada

5 parsel Sabri Bozalan, Dilek Bozalan 16. 2025/55 Ödemiş İlçesi,

Kemer Mahallesi 105 ada 75 parsel

105 ada 98 parsel Seyfi Serbest 17. 2025/61 Ödemiş İlçesi,

Kemer Mahallesi, 117 ada

109 parsel Havva Kütük

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