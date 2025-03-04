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T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO:2025/33-37-39- 43- 47- 53-57-59-63-31-35-41-45-49-51-55-61
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğünce mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere; İzmir ili, Ödemiş ilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.
|SIRA NO
|ESAS NO
|İLÇE-MAHALLE- MEVKİ
|ADA - PARSEL
|MALİKLER
|1.
|2025/33
|Ödemiş İlçesi,
Birgi Mahallesi,
|238 ada
3 ve 5 parsel
|Emin Yapıcı
|2.
|2025/37
|Ödemiş İlçesi,
Birgi Mahallesi
|234 ada
6 parsel
|Mehmet Kumman
|3.
|2025/39
|Ödemişilçesi,
Hacıhasan Mahallesi
|110 ada
21 parsel
Saniye Kara, Turan Kara, Tahsin Kara, Orhan Kara, Hayrettin Kara, Ayhan Kara, Meryem Anıldoğan
|4.
|2025/43
|Ödemiş ilçesi,
HacıhasanMahallesi
|104 ada 2 parsel
101 ada 17 parsel
|Ömrüye Şen, Şükran Arslan, Nurten Odun, Alaattin Sağlam,
|5.
|2025/47
|Ödemiş ilçesi,
Hacıhasan Mahallesi
|101 ada
61 parsel
|Osman Dağlı
|6.
|2025/53
|Ödemiş İlçesi,
Kemer Mahallesi,
|105 ada
43 parsel
|Nazmiye Akkum
|7.
|2025/57
|Ödemiş İlçesi,
Kemer Mahallesi
|105 ada
103 ve 111 parsel
|Halil İbrahim Bacak
|8.
|2025/59
|Ödemiş İlçesi,
Kemer Mahallesi
|105 ada
125 parsel
|Muammer Kaptan
|9.
|2025/63
|Ödemiş İlçesi,
Ovacık Mahallesi,
|137 ada
6 parsel
|Ahmet Konuş,Nazif Konuş,
Tevfik Konuş Türker Konuş
|10.
|2025/31
|Ödemiş İlçesi,
Birgi Mahallesi
|379 ada
81 parsel
|Cihan Şahin
|11.
|2025/35
|Ödemiş İlçesi,
Birgi Mahallesi
|237 ada
9 parsel
|Abdullah Şentürk, Ebru Çakır, Emine Gölcük, Sevim Gölcük
|12.
|2025/41
|Ödemiş ilçesi,
Hacıhasan Mahallesi
|101 ada 22 parsel
101 ada 16 parsel
|İsmail Yerdelen
|13.
|2025/45
|Ödemiş ilçesi,
Hacıhasan Mahallesi
|101 ada
10 parsel
|Nurettin Yerdelen
|14.
|2025/49
|Ödemiş İlçesi,
Hacıhasan Mahallesi,
|106 ada
9 parsel
|Vasfi Okumuş
|15.
|2025/51
|Ödemiş İlçesi,
Kemer Mahallesi
|106 ada
5 parsel
|Sabri Bozalan, Dilek Bozalan
|16.
|2025/55
|Ödemiş İlçesi,
Kemer Mahallesi
|105 ada 75 parsel
105 ada 98 parsel
|Seyfi Serbest
|17.
|2025/61
|Ödemiş İlçesi,
Kemer Mahallesi,
|117 ada
109 parsel
|Havva Kütük
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