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ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 00:00

T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO:2025/33-37-39- 43- 47- 53-57-59-63-31-35-41-45-49-51-55-61

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğünce mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere; İzmir ili, Ödemiş ilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.

SIRA NOESAS NOİLÇE-MAHALLE- MEVKİADA - PARSELMALİKLER
1.2025/33Ödemiş İlçesi,
Birgi Mahallesi,		238 ada
3 ve 5 parsel		Emin Yapıcı
2.2025/37Ödemiş İlçesi,
Birgi Mahallesi		234 ada
6 parsel		Mehmet Kumman
3.2025/39Ödemişilçesi,
Hacıhasan Mahallesi		110 ada
21 parsel

Saniye Kara, Turan Kara, Tahsin Kara, Orhan Kara, Hayrettin Kara, Ayhan Kara, Meryem Anıldoğan

4.2025/43Ödemiş ilçesi,
HacıhasanMahallesi		104 ada 2 parsel
101 ada 17 parsel		Ömrüye Şen, Şükran Arslan, Nurten Odun, Alaattin Sağlam,
5.2025/47Ödemiş ilçesi,
Hacıhasan Mahallesi		101 ada
61 parsel		Osman Dağlı
6.2025/53Ödemiş İlçesi,
Kemer Mahallesi,		105 ada
43 parsel		Nazmiye Akkum 
7.2025/57Ödemiş İlçesi,
Kemer Mahallesi		105 ada
103 ve 111 parsel		Halil İbrahim Bacak 
8.2025/59Ödemiş İlçesi,
Kemer Mahallesi		105 ada
125 parsel		Muammer Kaptan
9.2025/63Ödemiş İlçesi,
Ovacık Mahallesi,		137 ada
6 parsel		Ahmet Konuş,Nazif Konuş,
Tevfik Konuş Türker Konuş
10.2025/31Ödemiş İlçesi,
Birgi Mahallesi		379 ada
81 parsel		Cihan Şahin
11.2025/35Ödemiş İlçesi,
Birgi Mahallesi		237 ada
9 parsel		Abdullah Şentürk, Ebru Çakır, Emine Gölcük, Sevim Gölcük
12.2025/41Ödemiş ilçesi,
Hacıhasan Mahallesi		101 ada 22 parsel
101 ada 16 parsel		İsmail Yerdelen 
13.2025/45Ödemiş ilçesi,
Hacıhasan Mahallesi		101 ada
10 parsel		Nurettin Yerdelen
14.2025/49Ödemiş İlçesi,
Hacıhasan Mahallesi,		106 ada
9 parsel		Vasfi Okumuş 
15.2025/51Ödemiş İlçesi,
Kemer Mahallesi		106 ada
5 parsel		Sabri Bozalan, Dilek Bozalan 
16.2025/55Ödemiş İlçesi,
Kemer Mahallesi		105 ada 75 parsel
105 ada 98 parsel		Seyfi Serbest
17.2025/61Ödemiş İlçesi,
Kemer Mahallesi,		117 ada
109 parsel		Havva Kütük

#ilangovtr Basın no ILN02182892