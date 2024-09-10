ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/134 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Kaymakçı Mahallesi 156 ada 32 parsel sayılı, tamamı 10.200,00m² lik

taşınmazın ;İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,taşınmaza7.202.016,00- TL bedel takdir edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'dür

İlgili kişilerin kamulaştırma kanunun 10 maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltileceği,

Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen 30 gün süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazların kamulaştırmayı yapan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına VAKIFBANK Ödemiş Şubesine yatırılacağı

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

Duruşmanın 24/10/2024 günü saat 11:55'deyapılacağı ilanen tebliğ olunur.05/09/2024

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