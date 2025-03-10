ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/60

DAVACI : TURAN ORTA

DAVALILAR :

1- İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONAK MAHALLESİ CUMHURİYET BULVARI NO:1 KONAK/ İZMİR

2-MALİYE HAZİNESİ AKINCILAR MAH. MİTHATPAŞA CAD. HÜKÜMET KONAĞI KAT:2

DAHİLİ DAVALI :

1- ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖDEMİŞBELEDİYESİ ÖDEMİŞ/ İZMİR

Mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe dayalı) davası nedeniyle ,

Davacı Turan Orta'ya ait İzmir İli Ödemiş İlçesi Kemer Mahallesi 139 ada (88 parsel ve 74 parsel yanında bulunan) 3073,26 m² yüzölçümlü taşınmazın Turan Orta adına tapu kaydının tescil edilmesini istenilmekle, dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddia edenler var ise TMK'nın 713/4. ve 5. Maddeleri gereği ilan tarihinden itibaren 3 ay içersinde mahkememizin yukarıda numarası yazılı dava dosyasına itiraz etmeleri Yasa gereğince kroki ile birlikte ilan olunur. 03.07.2024

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