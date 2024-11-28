ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/880 Esas

KARAR NO : 2022/846

Davacı NEDİME GÜLSÜN BAŞARANBİLEK, Davalı KENAN BALIK vs. aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :Yukarıda açıklanan nedenlerle;



1-HMK'nun 114/1-c maddesi uyarınca GÖREVSİZLİK NEDENİYLE DAVANIN USULDEN REDDİNE,



2-Görevli mahkemenin ÖDEMİŞ NÖBETÇİ AİLEMAHKEMESİ olduğuna,



3-6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 20. maddesi gereğince; taraflardan birinin, görevsizlik kararı verildiği anda kesin ise tebliğ tarihinden, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde görevsizlik kararını veren mahkememize başvurarak, dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesini talep etmesi halinde dosyanın görevli ve yetkili Ödemiş Nöbetçi Aile Mahkemesi'ne gönderilmesine,



3-6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 331/2 maddesi gereğince, yargılama giderlerinin görevli mahkemece değerlendirilmesine,



4-HMK 20/1 maddesi uyarınca süresinde dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesi talep edilmezse davanın açılmamış sayılacağına ve bu konuda resen karar verileceğine, Dair, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf Kanun Yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı karar verildi. 08/12/2022 Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 17/10/2024

#ilangovtr Basın no ILN02130736