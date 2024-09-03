ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/340 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , MEHMET ŞEREF KILIÇ, ÖMER KILIÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Cumhuriyet mahallesi, 726 ada 2 parsel sayılı 3.162,200 m2 taşınmazın 1.511,63 m2'lik kısmının kamulaştırma bedelinin tespiti ve KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilan olunur. 02/09/2024

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