×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 00:00

 

T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/340 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , MEHMET ŞEREF KILIÇ, ÖMER KILIÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Cumhuriyet mahallesi, 726 ada 2 parsel sayılı 3.162,200 m2 taşınmazın 1.511,63 m2'lik kısmının kamulaştırma bedelinin tespiti ve KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilan olunur. 02/09/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02084158