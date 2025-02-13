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NUSAYBİN SULH HUKUK MAHKEMESİ

NUSAYBİN SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 00:00

T.C. NUSAYBİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2022/5 Tereke

İ.İ.K.’NUN 217. MADDESİ GEREĞİNCE
ŞEMSETTİN ALP'İN
TEREKESİNİN İFLAS USULÜ TASFİYESİNİN TATİLİ İLANI

MARDİN ili NUSAYBİN ilçesi, BAHÇEBAŞI mah/köy 13 Cilt, 24 Aile sıra no 38 sırada nüfusa kayıtlı 29/03/1971 doğumlu 05/10/2011 tarihinde vefat eden müteveffa ŞEMSETTİN ALP'in mirasının en yakın mirasçılarının tamamı tarafından reddedilmiş olması nedeniyle; Mahkememizin 27.01.2025 tarihli ara kararı ile müteveffanın terekesinin T.M.K.’nun 612 nci;İ.İ.K.’nun 219 ve Yönetmeliğinin 58’nci maddeleri doğrultusunda adi iflas usulü ile tasfiyesine ve Mardin Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Mehtap Bisen'in tasfiye memuru atanmasına karar verilmiş olmakla Mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda müteveffanın terekesinde tasfiye edilebilecek hiçbir mal varlığının bulunmadığı anlaşıldığından; Mahkememizce İ.İ.K.’nun 217 maddesi doğrultusunda tasfiyenin tatiline karar verilmiş olup, alacaklılar tarafından otuz gün içinde tasfiye avansı peşin olarak yatırılmak suretiyle iflas usulü tasfiye işlemlerine devam edilmesi talep edilmediği takdirde Mahkememizce mütevaffanın terekesinin iflas usulü tasfiyesinin kapatılmasına karar verileceği İ.İ.K. nun 217 nci maddesi uyarınca ilan olunur. 03/02/2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02171967