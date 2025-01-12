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NUSAYBİN SULH HUKUK MAHKEMESİ

NUSAYBİN SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 00:00

T.C. NUSAYBİN SULH HUKUK MAHKEMESİ İLAN

Sayı : 2024/265 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı şahıs hakkında Gaiplik davası açılmış olup, iş bu Gaiplik davasının duruşması 10/09/2025 günü, saat 09:00'a bırakılmıştır.
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 23/12/2024

GAİP 
ADAYI :
TC KİMLİK NO : 37930957418
ADI SOYADI : ŞEHMUS DENİZ
BABA ADI : BEŞİR
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 05/02/1986
DOĞUM YERİ : NUSAYBİN

 

#ilangovtr Basın no ILN02148043