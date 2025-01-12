T.C. NUSAYBİN SULH HUKUK MAHKEMESİ İLAN

Sayı : 2024/265 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı şahıs hakkında Gaiplik davası açılmış olup, iş bu Gaiplik davasının duruşması 10/09/2025 günü, saat 09:00'a bırakılmıştır.

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 23/12/2024

GAİP

ADAYI :

TC KİMLİK NO : 37930957418

ADI SOYADI : ŞEHMUS DENİZ

BABA ADI : BEŞİR

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 05/02/1986

DOĞUM YERİ : NUSAYBİN

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