NUSAYBİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. NUSAYBİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2024/799 Esas

DAVALI : YARA ALALİ

Davacı ŞEREFETTİN DURSUN ile Davalı YARA ALALİ arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.324)) davası nedeniyle;

Mahkememizce davacı tarafından belirtilen adresinize tebligat yapıldığı ancak adınıza çıkartılan tebligatların iade gelmesi sebebiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Ön incelemeye ilişkin duruşma gün ve saati tebligat parçası üzerinde yer almakta olup duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, 2 HAFTALIK KESİN SÜREDE delillerinizi ve dilekçelerinizde yer alan tanıkların isim ve adresleri ile tanıkların hangi vakıanın ispatı için tanıklık yapacaklarını içerir DELİL LİSTESİNİ sunmanız gerektiği, aksi takdirde ilgili delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur" Duruşma Günü: 08/01/2026 günü, saat 13:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.

