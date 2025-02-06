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NURDAĞI SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

NURDAĞI SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 00:00

İLAN
T.C. NURDAĞI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/23 Esas

DAVALILAR : EMİNE TÜRKOĞLU Esatoğlu Mah. Bardacık Sok Sok. No:59 D:1 Çankaya/ ANKARA
Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;
Dava konusu Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi, Şatırhüyük Mahallesi, Özüstü Mevkii, 558 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin davalı Emine TÜRKOĞLU, Ali ve Bedriye kızı, 01/03/1965 doğumlu, TC.173*****410 Kimlik numaralı Emine TÜRKOĞLU'na tebliğe yarar adresi tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden adı geçenin duruşma günü 20/05/2025 günü saat 09:50'deMahkememizde hazır bulunmadığı veya kendisine temsilen bir vekil göndermediği takdirde yargılamanın yokluğunda devam edilip karar verileceği hususundaki duruşma günü tebliğinin yerinde kaim olmak üzere ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02168496