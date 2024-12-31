NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/380 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , AYNUR GÜNEŞ, EZGİ NAZ GÜNEŞ, FARUK GÜNEŞ, HASAN GÜNEŞ, MEHMET GÜNEŞ, ÖZGE TOPAL, ÖZLEM DİNÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından davalı aleyhinde Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 137 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tapuda tesis ve tescili talep edilmiş olup;

Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki/malikleri tarafından, kendisine yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası husumetin belirtilen idareye yöneltilmesi koşuluyla açılabileceği, Aynı süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarının ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Nurdağı Ziraat Bankasına yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren davalılar tarafından on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.19/01/2024

#ilangovtr Basın no ILN02149788