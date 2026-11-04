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NURDAĞI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

NURDAĞI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 00:00

İLAN
T.C. NURDAĞI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/16 Esas

DAVALILAR : 1- BELEDİYE BAŞKANLIĞI NURDAĞI

2- GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İncili Pınar Mah Şehit Yusuf Erin Cad Şehitkamil/ GAZİANTEP
3- HAZİNEYİ İZAFETEN NURDAĞI MAL MÜDÜRLÜĞÜ
4- ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Karaman Orman İşletme Müdürlüğü Karaman Merkez/ KARAMAN
5- GÜLCAN İNİK
6- GÜLSEN BURUNLU
7- GÜNAY MATSAR Şehit Nurettin Ademoğlu Mah. İnönü Cad. Kulpınar ApartmanıNo:13 İç Kapı No:2Pazarcık/ KAHRAMANMARAŞ
8- HASAN ATAY Emirler Mah.No:23Nurdağı/ GAZİANTEP
9- MUSTAFA ATAY
10- NİLGÜN İŞCİMEN
11- SUZAN ATAY Şekerhane Mahallesi Tevfikiye Caddesi Kaymaklı Sokak Küllüoğlu Apartmanı 1 Kat:3 Daire :8 Alanya/ ANTALYA
Davacı Erkan YAPICI ve Metin YAPICI tarafından aleyhinize açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan yargılamasında;
Dava konusu olan G.Antep ili, Nurdağı ilçesi, Balıkalan BarajıMevkii, Doğusu Murtaza DURAN'a ait tarla, Kuzeyi Hasan DURAN-Salman DEMİR-Mahmut ÇELİK'e ait tarla, Batısı Doğan SÖĞÜT'e ait tarla, Güneyi Hasan GELGEÇ'e ait tarla ve ormanile çevirili olan 157.000,00 metrekare tarla niteliğindeki tapusu olmayan taşınmazın tapuya tescili talep edilmiş olmakla;
T.M.K'nın 713 maddesi gereğince dava konusu ve yukarıda sınırları belirtilmiş olan taşınmaza ilişkin olarak koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itirazı olanların ilan tarihinden 15 ( On beş ) gün içerisinde mahkememize başvurmaları İLAN olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02586249