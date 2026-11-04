NURDAĞI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. NURDAĞI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/16 Esas

DAVALILAR : 1- BELEDİYE BAŞKANLIĞI NURDAĞI

2- GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İncili Pınar Mah Şehit Yusuf Erin Cad Şehitkamil/ GAZİANTEP

3- HAZİNEYİ İZAFETEN NURDAĞI MAL MÜDÜRLÜĞÜ

4- ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Karaman Orman İşletme Müdürlüğü Karaman Merkez/ KARAMAN

5- GÜLCAN İNİK

6- GÜLSEN BURUNLU

7- GÜNAY MATSAR Şehit Nurettin Ademoğlu Mah. İnönü Cad. Kulpınar ApartmanıNo:13 İç Kapı No:2Pazarcık/ KAHRAMANMARAŞ

8- HASAN ATAY Emirler Mah.No:23Nurdağı/ GAZİANTEP

9- MUSTAFA ATAY

10- NİLGÜN İŞCİMEN

11- SUZAN ATAY Şekerhane Mahallesi Tevfikiye Caddesi Kaymaklı Sokak Küllüoğlu Apartmanı 1 Kat:3 Daire :8 Alanya/ ANTALYA

Davacı Erkan YAPICI ve Metin YAPICI tarafından aleyhinize açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu olan G.Antep ili, Nurdağı ilçesi, Balıkalan BarajıMevkii, Doğusu Murtaza DURAN'a ait tarla, Kuzeyi Hasan DURAN-Salman DEMİR-Mahmut ÇELİK'e ait tarla, Batısı Doğan SÖĞÜT'e ait tarla, Güneyi Hasan GELGEÇ'e ait tarla ve ormanile çevirili olan 157.000,00 metrekare tarla niteliğindeki tapusu olmayan taşınmazın tapuya tescili talep edilmiş olmakla;

T.M.K'nın 713 maddesi gereğince dava konusu ve yukarıda sınırları belirtilmiş olan taşınmaza ilişkin olarak koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itirazı olanların ilan tarihinden 15 ( On beş ) gün içerisinde mahkememize başvurmaları İLAN olunur.

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