NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/333 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Gaziantep ili Nizip İlçesi Dutlu Mahallesine ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Türk Medeni Kanununun 713/4. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. TMK 713/1 maddesi uyarınca dava konusu Gaziantep ili Nizip İlçesi Dutlu Mahallesi 119 Ada 184 Parselde yer alan evin bahçesi konumunda olan yaklaşık 100 m2 gayrimenkul sayılı taşınmaz hakkında dava açıldığı, taşınmazın MEHMET ŞAHİN tarafından TMK.nun 713/1 maddesi gereğince kendi adına tescili talep edilmiş olmakla, buna herhangi bir itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen duyurulur.

