NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/197 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle ili, ilçesi, mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

TMK 713/4 maddesi uyarınca dava konusu Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Aşağıbayındır Mahallesi (Köyü) 143 ada 4 parsel sayılı taşınmaz hakkında dava açıldığı, taşınmazın SAİT BAYINDIRLI tarafından TMK.nun 713/4 maddesi gereğince kendi adına tescili talep edilmiş olmakla, buna herhangi bir itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen duyurulur.18/12/2024

#ilangovtr Basın no ILN02188133