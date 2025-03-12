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NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 00:00

T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2024/197 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle ili, ilçesi, mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.
TMK 713/4 maddesi uyarınca dava konusu Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Aşağıbayındır Mahallesi (Köyü) 143 ada 4 parsel sayılı taşınmaz hakkında dava açıldığı, taşınmazın SAİT BAYINDIRLI tarafından TMK.nun 713/4 maddesi gereğince kendi adına tescili talep edilmiş olmakla, buna herhangi bir itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen duyurulur.18/12/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02188133