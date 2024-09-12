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NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 00:00

 

T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/55 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip İlçesi,
MEVKİİ Kumla Mah.
ADA NO : 139
PARSEL NO : 16
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 722,82 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI CUMA KORKMAZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 20.04.2021 tarihli ve 10-1296 ve 10-1255 sayılı kamulaştırma kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/55 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/08/2024

#ilangovtr Basın no ILN02085763