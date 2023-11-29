NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR







1- 22.000.000,00 TL Tahmini satış bedelli, 660.000,00 TL. Geçici Teminatlı, 1/1000 Ölçekli Kayapa Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı dahilinde “Ticaret Alanında" kalan Kayapa/Çamlık Mahallesi 6232 Ada 12 Parsel sayılı 1.705,65 m² lik Arsanın satılması işi,

2- 53.000.000,00 TL. Tahmini satış bedelli, 1.590.000,00 TL. Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli Kayapa Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı dahilinde Ticaret Alanında" kalan Kayapa/Çamlık Mahallesi 6297 Ada 1 Parsel sayılı 4.212,20 m² lik Arsanın satılması işi,

3- 57.000.000,00 TL. Tahmini satış bedelli, 1.710.000,00 TL. Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli Kayapa Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı dahilinde “Ticaret Alanında" kalan Kayapa/Çamlık Mahallesi 6232 Ada 13 Parsel sayılı 4.504,48 m² lik Arsanın satılması işi 2886 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre ayrı ayrı Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile ihaleye konulmuştur.



İhaleleri Belediyemiz Encümeninde 13.12.2023 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. Şartnameleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.



İhalelere iştirak edecek şahısların;

a)İç Zarfa konulacak belgeler;

1)Teklif Mektubu,

b)Dış Zarfa konulacak belgeler;

1)İç Zarf,

2)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

3)Kanuni ikametgahlarını gösterir belge, (Yerleşim Yeri Belgesi vb.),

4) Vekaleten başvurularda vekaletname,

5) Nüfus Cüzdan örneği,



İhalelere iştirak edecek tüzel kişilerin;

a)İç Zarfa konulacak belgeler;

1)Teklif Mektubu,

b)Dış Zarfa konulacak belgeler;

1)İç Zarf,

2)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

3) 2023 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

4)Vekaleten başvurularda vekaletname,

5)Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte teklif mektuplarını havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 14.00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna vermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez, ilan olunur.

www.nilufer.bel.tr

#ilangovtr Basın no ILN01939902



