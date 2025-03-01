T.C. NİKSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

13/01/2025

Sayı : 2019/752 Esas

Konu : İlan Metni

- İLAN -

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Mahkememizce dahili davalı Gülüşan Talan'ın ve davalı Ahmet Talan'ın mernis adresi olarak belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, "belirtilen adreste ikamet etmediği" gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 02/07/2025 günü saat: 10:35'de olmak üzere; "Bu tebligatın size ulaşmasından itibaren HMK. 122-126-129 maddeleri gereğince usulüne uygun cevap dilekçenizi her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi İKİ HAFTALIK SÜRE içerisinde mahkememize sunmanız gerekmektedir" ve "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur" hususları; dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporları ve duruşma gününün dahili davalı Gülüşan Talan'a (TCKN:364....278) ve davalı Ahmet Talan'a (TCKN: 364......114) tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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