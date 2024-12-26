NİĞDE İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA VE İŞLETME RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:



5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri kapsamında aşağıda bilgileri verilen jeotermal kaynaklar ve Mineralli Sular İşletme / Arama Ruhsat sahaları (Arama Ruhsatı: 3 yıl, İşletme Ruhsatı 30 yıl süreyle) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

İLÇE MEVKİİ ERİŞİM NO ALAN

(Hektar) CİNSİ TAHMİNİ BEDEL (TL+KDV) %3 GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Altunhisar Yeşilyurt 3385475 2015,31 Jeotermal Kaynak/ Arama 7.500.000,00 225.000,00 TL 08/01/2025 11:00 2 Bor Balcı- Gayret 3397785 992,96 Jeotermal Kaynak/ Arama 6.500.000,00 195.000,00 TL 08/01/2025 11:02 3 Çiftlik Divarlı 3349892 4848,81 Jeotermal Kaynak/ İşletme 9.500.000,00 285.000,00 08/01/2025 11:04

Niğde İli Bor , Çiftlik ve Altunhisar ilçeleri sınırları içerisinde paftası ve koordinatları verilen 3 adet jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsat sahasının 6 derecelik dilimde ruhsat sahalarını gösterir koordinatlar ve kuyu bilgileri.

ARN:86

ER:3385475

Altunhisar-Yeşilyurt 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA PAFTA NO Sağa (Y) 620650 620600 621890 624650 L32c3-L32c4-M32b1-M32b2

Yukarı (X) 4203027 4210640 4210640 4203000

ARN:103

ER:3397785

Balcı-Gayret 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA PAFTA NO Sağa (Y) 626016 626020 629930 629930 M32b2 Yukarı (X) 4196999 4199040 4200035 4196999

İRN:17

ER:3349892

Çiftlik-Divarlı 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA PAFTA NO Sağa (Y) 621000 632000 632000 621000

L32-c2-L33-d1

Yukarı (X) 4231898 4231898 4227490 4227490

Kuyu Adı Tarih Koordinatlar Derinlik (m) Sıcaklık

(0 C) Debi (L/S) Sağa (Y) Yukarı (X) Z(m) Ovalıbağ-1 03.09.2020 626163 4231349 - 505 38,5 9

İhaleye iştirak edecekler aşağıda istenen belgeleri en geç 08/01/2025 Çarşamba günü ihale saatine kadar İl Encümenine (ihale komisyonuna) teslim edeceklerdir.

İhale Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE adresinde bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (Adana Yolu Üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet Binası/NİĞDE) veya Encümen Müdürlüğü (Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası /NİĞDE) adresinde görülebilir ve 1.000.00-TL karşılığında satın alınabilir.

İhale edilecek olan arama ruhsat sahaları mevcut durumu ile ihale edilmektedir. Saha hakkında verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif veren katılımcı, sahayı mevcut durumu ile yerinde görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup, ihaleyi kazanan istekli bu konuda gelecekte İdareye herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

İhaleye iştirak edecek olan:

a) Gerçek Kişiler;

1-) Tebligat için Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi ayrıca irtibat için telefon, faks numarası ile varsa e-posta adresi,,

2-) Noter onaylı imza sirküleri,

3-) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4-) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi (ekleri ile birlikte),

5-) İhale dokümanının satın alındığına dair 1.000.00-TL’lik banka makbuzu,

6-) Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınmış Yukarıda belirtilen süresiz banka teminat mektubu veya geçici teminat (Niğde İl Özel İdaresi/Ziraat Bankası Niğde Şubesi IBAN: TR02 0001 0002 1437 9742 9950 01)

b) Tüzel Kişiler;

1-) İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter onaylı suretini,

2-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi,

3-) İhaleye tüzel kişilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile imza sirküleri vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ile imza sirküleri,

4-) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi (ekleri ile birlikte),

5-) İhale dokümanının satın alındığına dair 1.000,00-TL’lik banka makbuzu,

6-) Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınmış Yukarıda belirtilen süresiz banka teminat mektubu veya geçici teminat (Niğde İl Özel İdaresi/Ziraat Bankası Niğde Şubesi IBAN: TR02 0001 0002 1437 9742 9950 01)

İbraz etmek suretiyle 08/01/2025 Çarşamba günü belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.



#ilangovtr Basın no ILN02138248