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NİĞDE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

NİĞDE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 00:00

T.C.
NİĞDE
İCRA DAİRESİ
2025/12444 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12444 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, ALAY/CUMHURİYET Mahalle/Köy, 111 Ada, 9 Parsel, de bulunan taşınmaz tarla vasfında bulunmaktadır.
Adresi : Alay Kasabası Kiledere Yolu Merkez / NİĞDE
Yüzölçümü : 5.973,96 m2 İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.240.235,00 TL (rehin bedeli 4.060.000,00TL)
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 14:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 14:05
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 14:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 14:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, ALAY/CUMHURİYET Mahalle/Köy, 111 Ada, 11 Parsel, de bulunan taşınmaz tarla vasfında bulunmaktadır.
Adresi : Alay/Cumhuriyet Kiledere Yolu Merkez / NİĞDE
Yüzölçümü : 6.368,86 m2 İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.388.322,50 TL (rehin bedeli 4.060.000,00TL)
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 14:05
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 14:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 14:05

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, ALAY/CUMHURİYET Mahalle/Köy, 114 Ada, 21 Parsel, de bulunan taşınmaz tarla vasfında bulunmaktadır.
Adresi : Alay/Cumhuriyet Kiledere Yolu Merkez / NİĞDE
Yüzölçümü : 5.400,88 m2 İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.025.330,00 TL (rehin bedeli 4.060.000,00TL)
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 11:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 11:40
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 11:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 11:40

28/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02585827