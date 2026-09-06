NİĞDE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

NİĞDE

İCRA DAİRESİ

2026/3290 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/3290 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, İLHANLI Mahalle/Köy, 3346 Ada, 9 Parsel, Söz konusu taşınmazın 1/4 hissesi satışa konudur. Taşınmaz tapuda arsa vasfında olduğu, taşınmaz üzerinde tek katlı yaklaşık 260m² alanlı mesken ve 620m² alanlı depo vasıflı yapılar bulunmaktadır.

Adresi : İlhanlı Mahallesi Merkez/Niğde

Yüzölçümü : 1.850,34 m2

Arsa Payı : 1/4

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 6.343.097,30 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 14:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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