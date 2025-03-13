NİĞDE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. NİĞDE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/122

İLAN

Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalı , NİĞDE ÇEVRE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Niğde ili, Merkez,Şahinali mahallesi, 4057 Ada, 1 parsel nolu taşınmazın Hüseyin oğlu Nuri adına 1/3 payının tapusunun iptali ile Maliye Hazinesi adına tapuya tesciline karar verilmesi talepli davada Hüseyin oğlu Nuri'nin yaşayıp yaşamadığı, mirasçılarının olup olmadığı hususu ilanen tebliğ olunur. 07/03/2025

#ilangovtr Basın no ILN02189472