NİĞDE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

NİĞDE

2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

13/02/2025

ESAS NO : 2023/29 Esas

KONU : İlanen Tebligat

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle; Mahkememizce, dahili davalı Fehime ÇELİK, dahili davalı Fethi AYDOĞAN ve dahili davalı Nurettin BALI'nın tespit edilen adreslerine tebligat çıkartılmasına rağmen iade edilmiş ve tebligata yarar açık adresi bulunmadığından tebligat yapılamamış olup, bu nedenle bilirkişi raporu ekli duruşma gününü bildirir tebligatın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Niğde İli Merkez İlçesi Yayla Yolu Köyü 189 Parsel, Niğde İli Merkez İlçesi Yayla Yolu Köyü317 Parsel, Niğde İli Merkez İlçesi Yayla Yolu Köyü 327 Parsel, Niğde İli Merkez İlçesi Yayla Yolu Köyü 393 Parsel, Niğde İli Merkez İlçesi Yayla Yolu Köyü 515 Parsel, Niğde İli Merkez İlçesi Yayla Yolu Köyü 599 Parsel ve Niğde İli Merkez İlçesi Yayla Yolu Köyü 1555 Parsel sayılı taşınmazların satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilmesini talep etmiş, Ortaklığın giderilmesi istemi ile açılan davada "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." hususu, İŞ BU İLANIN İLAN EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN YEDİ GÜN SONRA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞI hususu ilanen tebliğ olunur. 13/02/2025

#ilangovtr Basın no ILN02176006