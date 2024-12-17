T.C.

NİĞDE

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/30 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, Aşağıkayabaşı Mahalle/köy, 3994 Ada, 7 Parsel sayılı taşınmaz tapuda bahçedir.

Yüzölçümü : 1.211,91 m2 Kıymeti : 7.274.960,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 13:30Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 13:30Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 13:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, ESKİSARAY Mahalle/Köy, 292 Ada, 51 Parseller arsa vasfındadır.

Yüzölçümü : 177,40 m2 Kıymeti : 1.419.200,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 14:30Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 14:30Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 14:30

12/12/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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