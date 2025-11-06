NİĞDE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. NİĞDE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2021/115 Esas

DAVALI : MUSA KOÇ - Nuru ve Nazmiye oğlu, 20/06/1967 doğumlu

Mahkememizce davalı Musa KOÇ'a tüm araştırmalara rağmen adresine ulaşılamaması nedeniyle tebligat yapılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 18/04/2023 tarih, 2021/115 Esas ve 2023/185 Karar sayılı kararı ile;

"1-Davanın KABULÜ ile;

Niğde İli, Merkez İlçesi Koyunlu Mah/Köyü, Cilt no:83 hane no: 335 BSN; 5'de nüfusa kayıtlı, Hacı Abdullah ve Hanım oğlu, 01/07/1896 Koyunlu doğumlu, Mehmet Aydın'ın ölüm tarihinin 28/02/1972 olarak TASHİHİNE, nüfusa bu şekilde KAYIT VE TESCİLİNE, Dair, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar davacı vekilinin ve davalı Nüfus Müdürlüğü temsilcinin yüzlerine karşı açıkça okunup usulen anlatıldı."

İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN YEDİ GÜN SONRA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞINIZIN hususu, ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02325737