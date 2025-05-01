NİĞDE 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

NİĞDE

2. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

24.04.2025

Sayı : 2023/168 Esas

Konu : Davacı , YAHYA DUYAR ile Davalı , SANAE EL AZZOUZI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

24/06/2025 günü saat 09:20'de ÖN İNCELEME DURUŞMASI YAPILACAĞINDAN, " HMK 139 ve 150/1 maddesi uyarınca; ''Belirtilen gün ve saatte duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde, tarafların hiçbirinin duruşmaya katılmaması veya davayı takip etmemesi durumunda, davanın 150/1 maddesi uyarınca işlemden kaldırılacağı, karşı taraf davayı takip ettiği takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığın yapılması, duruşmanın sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmaları, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği ihtarının bildirilmesi" hususunun, aşağıda isim ve kimlik bilgileri yazılı bulunan davalı SANAE EL AZZOUZI'e, İŞ BU İLANIN YAYINLANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN YEDİ GÜN SONRA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞI hususu ilanen tebliğ olunur.

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