T.C.

NİĞDE

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Dosya No: 2026/1 Tereke Satış

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİ YAPILDIĞINA DAİR İLAN

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Aktaş Mah/Köy, Cilt No:5 Hane No:687 BSN:1'denüfusa kayıtlı iken 19/10/2020 tarihinde vefat eden Faik ve Arife'den olma, Ankara 27/09/1960 doğumlu, 12895008092 TC Kimlik Numaralı muris Cemal ÖZER'in,Niğde 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 12/12/2025 tarih ve 2025/7 tereke, 2025/26 Karar sayılı ilamı ile terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası üzerinden devam etmektedir. Müteveffanın terekesi yukarıda numarası yazılı memurluğumuz dosyasından İİK.nun218. maddesi uyarınca Basit usulde tasfiye edilecektir.

Karar gereğince müflisin terekesinin tasfiyesine başlanıldığı,alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu bildirim yapılırken alacak kaydı başvurma harcı (iflas başvuru harcı 1.206,00 TL) ve tebligat giderlerinimemurluğumuz harç hesabına yatırılarak bilgi verilmesi, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İ.İ.K.nun 218. maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.

