NİĞDE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

NİĞDE

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/18 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, ESENBEY Mahalle/Köy, 690 Ada, 47 Parsel, 8 Nolu B. Bölüm sayılı taşınmaz.

Yüzölçümü : 81 m2 Arsa Payı : 2000/54078 Kıymeti : 925.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 10:00 Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 10:00Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, SARUHAN Mah, 358 Ada, 97 Parsel, Zemin/2 Nolu B.Bölüm sayılı taşınmaz.

Yüzölçümü : 131,95 m2 Arsa Payı : 2/8 Kıymeti : 1.350.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 10:40 Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 10:40 Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 10:40

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, SARUHAN Mahalle/Köy, 358 Ada, 97 Parsel, 3 Nolu B. Bölümsayılı taşınmaz.

Yüzölçümü : 131,95 m2 Arsa Payı : 2/8 Kıymeti : 800.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 11:00Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 11:00 Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 11:00

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, SARUHAN Mah. 358 Ada, 97 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz.

Yüzölçümü : 131,95 m2 Arsa Payı : 2/8 Kıymeti: 800.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 11:20 Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 11:20Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 11:20

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, YENİCE Mah. 4189 Ada, 34 Parsel, Zemin/17 Nolu B. Bölüm sayılı taşınmaz.

Yüzölçümü : 20 m2 Arsa Payı : 40/1200 Kıymeti : 2.700.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 12:00 Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 12:00 Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 12:00

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, YENİCE Mah. 4189 Ada, 34 Parsel, Zemin/18 Nolu B. Bölüm sayılı taşınmaz.

Yüzölçümü : 17 m2 Arsa Payı : 40/1200 Kıymeti : 2.450.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 12:15Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 12:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 12:15 Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 12:15

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, AŞAĞIKAYABAŞI Mahalle/Köy, 103 Ada, 40 Parsel sayılı taşınmaz.

Yüzölçümü : 1.571,11 m2 Kıymeti : 5.260.250,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 12:30 Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 12:30Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 12:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02139789