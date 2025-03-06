NEVŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

NEVŞEHİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/1003 Esas

İLAN

DAHİLİ DAVALI : Ergani Çıtak

T.C. Kimlik No : 613******72

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Sayın Ergani Çıtak, mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste ikamet etmediğiniz gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1-İkamet adresi kesin olarak bilinmeyen dahili Dahili Davalı Ergani Çıtak'a"09/04/2025 günü saat: 09:40'ta yapılacak olan duruşmada sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, işbu tebliğden itibaren iki haftalık yasal süre içinde cevap ve delillerinizi sunmanız ihtar ve tebliğ olunur." hususu,

2-Durusma Günü: 09/04/2025 günü saat: 09:40'ta Nevşehir 1. Sulh Hukuk Mahkemis duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dahili dava dilekçesi, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilanogvtr Basın no ILN02182345