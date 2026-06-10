NEVŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

NEVŞEHİR İCRA DAİRESİ

2025/710 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/710 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören K., Acısu Mevkii, 106Ada, 44 parselde kayıtlı, 18.456,96 m2 yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmazın borçluya ait tam hissesi satışa konudur.

Kesinleşen 15/02/2026 keşif tarihli bilirkişi raporunda; "Nevşehir ili, Acıgöl ilçesi, Karacaören köyünde 106 ada 44 parsel numaralı taşınmaz acısu mevkiinde tapu kayıtlarına göre tarla olarak geçmekte olup, taşınmaz borçlu A*** Ş**** adına tam hisseli (1/1) olarak kayıtlıdır.

Taşınmaz köy merkezine kuş uçuşu 3,00 km, Acıgöl ilçe merkezine kuş uçuşu 6,40 km Nevşehir il merkezine kuş uçuşu 14,05 km mesafededir. Yerinde yapılan incelemede taşınmaz üzerinde sabit bir sulama tesisi olmamasına rağmen komşu parsellerde bulunan sulama kuyuları ile sulanabileceği görülmüş olup sulanabilir tarım arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. Toprak yapısı itibariyle erozyon, drenaj, tuzluluk, alkalilik problemi olmayan normal derinlikte, kumlu-tınlı bünyeye sahip mutlak tarım arazisidir. Ortalama %3-5 eğime sahip halihazırda boş tarla durumda olduğu görülmüştür.

Borçlunun adına kayıtlı taşınmazların kadastro güncellemesi neticesinde parsel alanlarında değişiklik yapıldığından dolayı borçlu adına kayıtlı Nevşehir ili, Acıgöl ilçesi, Karacaören köyünde 106 ada 7 parselde kayıtlı taşınmazın 1/2 hissesi veNevşehir ili, Acıgöl ilçesi, Karacaören köyünde 106 ada 44 parselde kayıtlı taşınmazın kıymet takdirinin belirlenmesi için tarafımdan ek rapor alınması istenilmiştir. Buna göre;

Nevşehir ili, Acıgöl ilçesi, Karacaören köyünde 106 ada 44 parsel numaralı 18.456,96 m2 büyüklüğüne sahip taşınmazın 1 metrekaresinin (1 m2) değeri 300,00 TL toplam değerinin ise 5.537.088,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır. Taşınmaz borçlu A*** Ş****adına tam (1/1) hisseli olarak kayıtlıdır." denilmiştir.

Yüzölçümü : 18.456,96 m2

İmar Durumu :Nevşehir İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü E­28384308­754­79846 sayılı yazısında "parsellerin bir kısmı köy yerleşi kalan sınırı içinde bir kısmı köy yerleşik sınırı dışında kalmaktadır." şeklinde belirtilmiştir.

Kıymeti : 5.537.088,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde Aksaray 1.Aile Mahkemesinin 08/10/2021 tarih 2021/474 Esas sayılı yazısı ile konulmuş olan 08/10/2021 tarihli 4371 yevmiye nolu ihtiyati tedbir şerhi vardır. Aksaray 1.Aile Mahkemesinin 05/03/2026 tarihli 2021/474 Esas sayılı yazısı ile ihtiyati tedbirin taşınmazın 3. kişilere cebri icra yoluyla satışına engel olmadığı bildirilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:02

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören K., Acısu Mevkii, 106Ada, 7 parselde kayıtlı, 33.470,06 m2 yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmazın borçluya ait 1/2 hissesi satışa konudur.

BORÇLUNUN HİSSESİ 1 / 2OLUP YALNIZCA BU HİSSE SATILACAKTIR.

Kesinleşen 15/02/2026 keşif tarihli bilirkişi raporunda; "Nevşehir ili, Acıgöl ilçesi, Karacaören köyünde 106 ada 7 parsel numaralı taşınmaz acısu mevkiinde tapu kayıtlarına göre tarla olarak geçmekte olup,taşınmazın ½ hissesi Y**** Ş**** , ½ hissesi borçlu A*** Ş**** adına kayıtlıdır. Taşınmaz köy merkezine kuş uçuşu 3,00 km, Acıgöl ilçe merkezine kuş uçuşu 6,50 km Nevşehir il merkezine kuş uçuşu 13,95 km mesafededir.

Yerinde yapılan incelemede taşınmaz üzerinde sabit bir sulama tesisi olmamasına rağmen komşu parsellerde bulunan sulama kuyuları ile sulanabileceği görülmüş olup sulanabilir tarım arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. Toprak yapısı itibariyle erozyon, drenaj, tuzluluk, alkalilik problemi olmayan normal derinlikte, kumlu-tınlı bünyeye sahip mutlak tarım arazisidir. Ortalama %1-2 eğime sahip halihazırda boş tarla durumda olduğu görülmüştür.

Borçlunun adına kayıtlı taşınmazların kadastro güncellemesi neticesinde parsel alanlarında değişiklik yapıldığından dolayı borçlu adına kayıtlı Nevşehir ili, Acıgöl ilçesi, Karacaören köyünde 106 ada 7 parselde kayıtlı taşınmazın 1/2 hissesi ve Nevşehir ili, Acıgöl ilçesi, Karacaören köyünde 106 ada 44 parselde kayıtlı taşınmazın kıymet takdirinin belirlenmesi için tarafımdan ek rapor alınması istenilmiştir.

Nevşehir ili, Acıgöl ilçesi, Karacaören köyünde 106 ada 7 parsel numaralı 33.470,06 m2büyüklüğüne sahip taşınmazın1 metrekaresinin (1 m2) değeri 300,00 TL toplam değerinin ise 10.041.018,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır. Borçlu A*** Ş**** hissesi ½ olup hissesine düşen miktar 5.020.509,00 TL olacaktır." denilmiştir.

Yüzölçümü : 33.470,06 m2

İmar Durumu :Nevşehir İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü E­28384308­754­79846 sayılı yazısında "parsellerin bir kısmı köy yerleşi kalan sınırı içinde bir kısmı köy yerleşik sınırı dışında kalmaktadır." şeklinde belirtilmiştir.

Kıymeti : 5.020.509,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde Aksaray 1.Aile Mahkemesinin 08/10/2021 tarih 2021/474 Esas sayılı yazısı ile konulmuş olan 08/10/2021 tarihli 4371 yevmiye nolu ihtiyati tedbir şerhi vardır. Aksaray 1.Aile Mahkemesinin 05/03/2026 tarihli 2021/474 Esas sayılı yazısı ile ihtiyati tedbirin taşınmazın 3. kişilere cebri icra yoluyla satışına engel olmadığı bildirilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 10:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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