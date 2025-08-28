NEVŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

NEVŞEHİR İCRA DAİRESİ

2024/288 TLMT. TAŞINMAZIN

GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/288 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Nevşehir ili, Merkez ilçesi, 15 Temmuz mahallesi, Çorak mevkii, 1923 ada, 9 parselde bulunan 3.144,82 m2 yüzölçümlü ana taşınmazda 141/5296 arsa paylı, zemin kat, mesken nitelikli 1 nolu bağımsız bölüm taşınmazın tam hissesi satışa konudur.

Kesinleşen 28/09/2024 keşif tarihli bilirkişi raporunda; "1923 ada, 9 parsel no’da kayıtlı 3.144,82 m2 yüzölçümlü, Ana taşınmaz niteliği "Dokuz Katlı Betonarme Apartman Ve Arsası” vasfında, bağımsız bölüm niteliği "mesken" vasfında, mülkiyetinin tamamının borçlunun olduğu görülmüştür.

Taşınmazın özellikleri ise, dokuz katlı, betonarme sistemle yapılmış, iki asansörlü, çatılı, 2017-2018 yıllarında yapılmış olan, keşif konusu olan daire zemin katta, 1 numaralı bağımsız bölümdür. Keşif günü itibari ile kullanılmaktadır. Dört oda bir salon olup, sıvalı, badanalı, boyalıdır. Isınma sistemi merkezi, doğalgazdır, taban döşemeleri laminant, ıslak zeminlerin taban döşemeler ve duvarları fayans ile kaplıdır. Yapının iki asansörü olup, sığınak ve deposu bulunmaktadır. Yapıda toplam otuz iki daire mevcuttur. İl Özel İdaresine kuş uçuşu yaklaşık 400 mt, Valiliğe yaklaşık kuş uçuşu, 4,00 km, Üniversiteye ise yaklaşık kuş uçuşu 1,50 km mesafededir.

Taşınmazın bulunduğu arsa, Belediye sınırları içerisinde olup her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır. Taşınmazın yakın çevresinde benzer şekilde evler bulunmaktadır. Taşınmazın arazisi düz topografyaya sahiptir. Meskenin yapı değeri = 160,00 m² x15.300,00x%(100-10) = 2.203.200,00 TL. Keşif tarihi (2024) itibariyle arsa hissesinin değeri 1.700.000,00 TL olabileceği kanaatine varılmıştır. Bu değerlere göre Dairenin Toplam Değeri: 2.203.200,00TL+1.700.000,00TL =3.903.200,00 TL edeceği kanaatindeyim." denilmiştir.

İmar Durumu: Nevşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-40878925-000-41972 sayılı yazısı ile "şehrimiz imar planına göre (E:1.60 Yençok:24.50) konut ve Tick2 alanına isabet etmektedir.(Tick2 notasyonlu alanlarda zemin katlara ticaret olarak izin vermeye belediyesi yetkilidir. Bu alanlarda asma kat yapılamaz. Zemin kat üzerinde ticari kullanımlar yer almaz. Bu alanlarda konut ve ticaret kullanımları bir arada yer alabilir.)" şeklinde bildirilmiştir.

Kıymeti : 3.903.200,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

1-Nevşehir 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/271 Esas sayılı dosyasından konulmuş olan "Diğer (Konusu: Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; 03/12/2024 tarihinden başlamak üzere 1 YILLIK KESİN MÜHLET VERİLMESİNE şeklinde verilen kesin mühlet kararı vardır. 12/12/2024 tarih 2024/271 Esas Sayılı Yazı.)" şeklinde 13/12/2024 tarihli 36836 yevmiye nolu beyan vardır.

2-Nevşehir 2.Asliye Hukuk Mahkemesi 2024/271 Esas sayılı dosyasından "İhtiyati Tedbir: Nevşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 04/07/2024 tarih 2024/271 ESAS sayılı Mahkeme Müzekkeresi sayılı yazıları ile (Açıklama: KONKARDATO DAVASI NEDENIYLE )"şeklinde 04/07/2024 tarihli 18109 yevmiye nolu şerh vardır.

Ancak, Nevşehir 2.Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)'nin 2024/271 Esas sayılı dosyasının 07/07/2025 tarihli ara kararı ile taşınmazın satışına izin verilmiştir.

Diğer hususlar tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 10:40

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 10:40

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 10:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02283376