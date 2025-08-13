NEVŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

NEVŞEHİR

İCRA DAİRESİ

2025/5538 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5538 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Cevher dudayev mahallesi, 2916 ada, 2 parselde bulunan 2.171,00 m2 yüzölçümüne sahip ana taşınmazda 156/5721 arsa paylı, 1. kat, mesken nitelikli 6 nolu bağımsız bölüm taşınmazın tam hissesi satışa konudur.

Kesinleşen 27/06/2025 keşif tarihli bilirkişi raporunda; "Taşınmaz 2916 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan 1. kat 6 nolu bağımsız bölümün Nevşehir İli Merkez İlçe, Cevher dudayev Mahallesi sınırları içerisinde olduğu, arsa toplam yüzölçümünün 2.171,00 m² olduğu, “Mesken” niteliğinde tam hissesinin E******* E*** adına kayıtlı olduğu ve arsa pay/payda oranının 156/5721 olduğu görülmüştür.

Bağımsız bölümün bulunduğu yapının 1 bodrum, 1 zemin ve 7 normal kattan oluşan toplamda 9 katlı betonarme-karkas taşıyıcı sistemle inşa edilen bir yapı olduğu, yapının her katında mesken niteliğinde 5 adet olmak üzere toplamda 40 adet bağımsız bölüm bulunduğu görülmüştür.

Taşınmazın tam adresinin Cevher dudayev Mahallesi Reyhan Sokak No:5/6 Merkez/NEVŞEHİR olduğu tespit edilmiştir.

Mesken olarak kullanılan 1.kat 6 nolu bağımsız bölümün 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, banyo, wc, balkon ve antre mahallerden oluştuğu görülmüştür. Taşınmazın taban döşemesinin parke, ıslak zeminlerinin fayans kaplı olduğu tespit edilmiştir. Dairenin giriş kapısının çelik, iç kapılarının ahşap, pencerelerinin ise pvc doğrama olduğu görülmüştür. Dairenin iç cephe duvarlarının sıvalı ve boyalı olduğu tespit edilmiştir. Dairenin mutfağında mutfak dolabının bulunduğu görülmüştür.

Bağımsız bölümün bulunduğu arsa imar planı içerisinde olup her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır.

Yapının dış cephesinin sıvalı ve boyalı olduğu ve asansörünün bulunduğu görülmüştür. Taşınmazın yakın çevresinde benzer şekilde yüksek katlı apartmanlar bulunmaktadır. Taşınmaz imar yoluna cepheli olup arsası hafif eğimli topografyaya sahiptir.

1.kat 6 nolu bağımsız bölümün 156,00 m² net kullanım alanlı olduğu tespit edilmiştir" denilmiştir.

Adresi : Cevher dudayev Mahallesi Reyhan Sokak No:5/6 Merkez / NEVŞEHİR

İmar Durumu: Nevşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-40878925-115.02.01-51336 sayılı yazısı ile "şehrimiz imar planında ayrık nizam 8 kata müsaadeli konut alanına isabet etmektedir." şeklinde bildirilmiştir.

Kıymeti : 3.750.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 10:52

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 10:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 10:52

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2025 - 10:52

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02276006