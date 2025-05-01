NEVŞEHİR 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

NEVŞEHİR 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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Dosya No: 2025/65 Esas 2025/46 Karar

5237 sayılı yasanın 191/1.maddesi uyarınca Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan kovuşturma koşulu gerçekleşmediğinden CMK'nın 223/8.maddesi 2.fıkrası uyarınca DAVANIN DURMASINA karar verilen (Afganistan uyruklu Ghulam Nabı ve Amına oğlu 01/01/1999 doğumlu sanık Nasır NIYAZI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilmemiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince gerekçeli kararın gazetede ve genel internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE, kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle Nevşehir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ başvurusunda bulunabileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02215041