NEVŞEHİR 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

NEVŞEHİR 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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Dosya No: 2025/96 Esas 2025/115 Karar

(Suriye uyruklu Muhammed ve Fethiye oğlu 20/03/1989 doğumlu sanık Ahmed CUKHALAVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilmemiş olup, hakkında; 5237 sayılı yasanın 142/2-h,d.maddesi uyarınca Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış olan Eşya Hakkında Hırsızlık ve Taklit ya da Harsız Yere Elde Bulundurulan Anahtar ile Hırsızlık suçundan takdiren ve tercihen neticeten 5 YIL 2 HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına, 5237 sayılı TCK'nın 53/1.maddesinin a,c,d,e bentlerinde belirtilen haklardan yoksun bırakılmasına, 5237 sayılı yasanın 116/1.maddesi uyarınca Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan takdiren neticeten 6 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına, 5237 sayılı yasanın 53/1.maddesinin a,c,d,e bentlerinde belirtilen haklardan yoksun bırakılmasına ancak; 5271 sayılı CMK'nın 5728 sayılı Kanunla değişik 231/5.maddesi uyarınca sanık hakkındaki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına, takdiren sanığa yükümlülük yüklenmesine yer olmadığına karar verilmiş, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince gerekçeli kararın gazetede ve genel internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE, kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İSTİNAF başvurusunda bulunabileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

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