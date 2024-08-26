NEVŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

NEVŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

2024/342 Esas

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Kaymaklı köyü, Ortadağ mevki, L33A05B pafta, 2021 parsel tarla vasıflı 8.100.00 m² yüz ölçümlü, maliki Ali Şengün olan taşınmaz 2024/344 Esas

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Kaymaklı köyü, Ortadağ mevki, L33A05B pafta, 2009 parsel tarla vasıflı 16000.00 m² yüz ölçümlü, maliki Sevgi Özdemir olan taşınmaz

2024/348 Esas

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Kaymaklı köyü, Ortadağ mevki, L33A05B pafta, 2015 parsel tarla vasıflı 12.000.00 m² yüz ölçümlü maliki Sevim Üstündağ olan taşınmaz

2024/350 Esas

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Kaymaklı köyü, Ayaktaş mevki, L33A05B pafta, 3035 parsel tarla vasıflı 9.300.00 m² yüz ölçümlü maliki Al-sem Otomotiv Petrol Nakliyat İnşaat Yapı Elemanları Turizm Gıda Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi olan taşınmaz

2024/352 Esas

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Kaymaklı köyü, Nevşehir Yolu mevki, L33B01A pafta, 3910 parsel tarla vasıflı 8000.00 m² yüz ölçümlü maliki Dilek Yıldırım, Fatma Bayraktar, Hasan Ercan, Havva Ercan, Melek İshan olan taşınmaz

2024/354 Esas

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Kaymaklı köyü, Zekun mevki, L33B01A pafta, 3889 parsel tarla vasıflı 19.764,00 m² yüz ölçümlü maliki Mustafa Durmuş olan taşınmaz

2024/356 Esas

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Kaymaklı köyü, Mezarbaşı mevki, L33B01A pafta, 3110 parsel tarla vasıflı 8.900.00 m² yüz ölçümlü maliki Yakup Aksüt olan taşınmaz

2024/358 Esas

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Kaymaklı köyü, Ayaktaş mevki, L33A05B pafta, 3060 parsel tarla vasıflı 5.600.00 m² yüz ölçümlü maliki Fatma Oğuz, Hatice Yalçın, Nurigar Kaçmaz, Şerife Taşkın olan taşınmaz

2024/362 Esas

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Kaymaklı köyü, Mezarbaşı mevki, L33A05B pafta, 12183 parsel tarla vasıflı 8560,74 m² yüz ölçümlü maliki Mustafa Öztürk olan taşınmaz

2024/364 Esas

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Kaymaklı köyü, Zekun mevki, L33B01A pafta, 3861 parsel tarla vasıflı 9.150,00 m² yüz ölçümlü maliki Cemil Şenel olan taşınmaz

2024/366 Esas

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Kaymaklı köyü, Zekun mevki, L33B01A pafta, 3864 parsel tarla vasıflı 11.700.00 m² yüz ölçümlü maliki Gül Bims İnşaat Tarım Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi olan taşınmaz

2024/368 Esas

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Kaymaklı köyü, Zekun mevki, L33B01A pafta, 3872 parsel tarla vasıflı 14.564,00 m² yüz ölçümlü maliki Mehmet Akın olan taşınmaz

2024/370 Esas

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Kaymaklı köyü, İğdecik mevki, L33B01A pafta, 12102 parsel tarla vasıflı 696,89 m² yüz ölçümlü ve Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Kaymaklı köyü, İğdecik mevki, L33B01A pafta, 12101 parsel tarla vasıflı 10.714.05 m² yüz ölçümlü maliki Yasemin Çiftcibaşı olan taşınmazlar

2024/372 Esas

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Kaymaklı köyü, İğdecik mevki, L33B01A pafta, 4636 parsel tarla vasıflı 32.400,00 m² yüz ölçümlü maliki Emine Yılan, Fatma Çiçek, Melek Doğruok olan taşınmaz

2024/374 Esas

-Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Kaymaklı köyü, Dere mevki, L33B01B pafta, 4587 parsel tarla vasıflı 8.900.00 m² yüz ölçümlü, -Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Kaymaklı köyü, Dere mevki, L33B01B pafta, 4588 parsel tarla vasıflı 39.300,00 m² yüz ölçümlü, -Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Kaymaklı köyü, Dere mevki, L33B01B-L33B01Apafta, 4601 parsel tarla vasıflı 14.400,00 m² yüz ölçümlü maliki Yaşar Aydın olan taşınmaz

2024/376 Esas

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Kaymaklı köyü, Ortadağ mevki, L33B01B pafta, 4566 parsel tarla vasıflı 14.900,00 m² yüz ölçümlü maliki Melek Koç olan taşınmaz

2024/380 Esas

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Madala köyü, Nevşehir Yolu mevki, L33B01B pafta, 4312 parsel tarla vasıflı 11.100,00 m² yüz ölçümlü maliki Hüseyin Kellahlı olan taşınmaz

2024/382 Esas

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Kaymaklı köyü, Madala mevki, K33C21C pafta, 4320 parsel tarla vasıflı 14600,00 m² yüz ölçümlü maliki Faik Ertaş olan taşınmaz

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

a) Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,

b) Açılacak bu davalara husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine yöneltilmesi gerekeceği,

c) Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil edileceği,

d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli adınıza VakıfBank Nevşehir Şubesi adına yatırılacağı,

e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi,

f) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02079849