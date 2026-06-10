NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/147 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

DOSYA MEVKİİ ADA/PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜM MALİKİ 2026/147 Nevşehir/Acıgöl İlçesi Bahçeli mahallesi 578 ada 155 parsel Yol 2057,11 Fadimana Babuşcu Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Bahçeli mahallesi 601 ada 25 parsel Yol 1331,55 Fakiye Cehrili 2026/148 Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Bahçelievler Mahalles 139 ada 2 parsel Yol 8791,30 Eşref Aslan 2026/149 Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Çayırlı Mahallesi 542 ada 124 parsel Yol 355,28 Sinan Özdoğan 2026/150 Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Bahçeli Mahallesi 578 ada 125 parsel Yol 660,04 Aziz Tekeli

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

a) Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu tebligat veya ilan tarihinden itibarenkamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,

b) Açılacak bu davalara husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü yöneltilmesi gerekeceği,

c) Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınıztakdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli adınıza VakıfBank Nevşehir Şubesi adına yatırılacağı,

e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarakbildirilmesi,

f) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri 2942 Sayılı Kamulıştarmı Kanunun 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02483913