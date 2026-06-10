×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 00:00

T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/147 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

DOSYA MEVKİİ ADA/PARSELVASFI YÜZ ÖLÇÜMMALİKİ
2026/147Nevşehir/Acıgöl İlçesi Bahçeli mahallesi 578 ada 155 parselYol 2057,11Fadimana Babuşcu 
Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Bahçeli mahallesi601 ada 25 parselYol1331,55Fakiye Cehrili 
2026/148Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Bahçelievler Mahalles139 ada 2 parselYol8791,30Eşref Aslan
2026/149Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Çayırlı Mahallesi542 ada 124 parselYol355,28Sinan Özdoğan
2026/150Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Bahçeli Mahallesi578 ada 125 parselYol660,04Aziz Tekeli

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

a) Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu tebligat veya ilan tarihinden itibarenkamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,

b) Açılacak bu davalara husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü yöneltilmesi gerekeceği,

c) Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınıztakdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli adınıza VakıfBank Nevşehir Şubesi adına yatırılacağı,

e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarakbildirilmesi,

f) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri 2942 Sayılı Kamulıştarmı Kanunun 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02483913

 