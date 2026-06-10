NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/147 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
|DOSYA
|MEVKİİ
|ADA/PARSEL
|VASFI
|YÜZ ÖLÇÜM
|MALİKİ
|2026/147
|Nevşehir/Acıgöl İlçesi Bahçeli mahallesi
|578 ada 155 parsel
|Yol
|2057,11
|Fadimana Babuşcu
|Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Bahçeli mahallesi
|601 ada 25 parsel
|Yol
|1331,55
|Fakiye Cehrili
|2026/148
|Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Bahçelievler Mahalles
|139 ada 2 parsel
|Yol
|8791,30
|Eşref Aslan
|2026/149
|Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Çayırlı Mahallesi
|542 ada 124 parsel
|Yol
|355,28
|Sinan Özdoğan
|2026/150
|Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Bahçeli Mahallesi
|578 ada 125 parsel
|Yol
|660,04
|Aziz Tekeli
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
a) Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu tebligat veya ilan tarihinden itibarenkamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,
b) Açılacak bu davalara husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü yöneltilmesi gerekeceği,
c) Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınıztakdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,
d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli adınıza VakıfBank Nevşehir Şubesi adına yatırılacağı,
e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarakbildirilmesi,
f) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri 2942 Sayılı Kamulıştarmı Kanunun 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02483913