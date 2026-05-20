NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2026 00:00

T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/222 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

DOSYAMEVKİİADA/PARSELVASFIYÜZ ÖLÇÜMMALİKİ
2025/222NEVŞEHİR / KAYMAKLI 0/12654TARLA19.295,00Durmuş Atak
2025/232NEVŞEHİR/ KAYMAKLI0/8778TARLA1.600,00Aniş Ersoy
2025/233NEVŞEHİR/ KAYMAKLI0/8813TARLA2.000,00Nazik Atak
2025/235NEVŞEHİR/ KAYMAKLI0/8836TARLA2.000,00Penbe Yıkmış
2025/237NEVŞEHİR/ KAYMAKLI0/9643TARLA920,00Seyit Yılan
2025/240NEVŞEHİR/ KAYMAKLI0/9649TARLA1.950,00Mevlüt Sucu
2025/242NEVŞEHİR/ KAYMAKLI0/9620TARLA2.600,00Mehmet Sanlı
2025/245NEVŞEHİR/ KAYMAKLI0/7946TARLA2.300,00Durmuş Atak
2025/250NEVŞEHİR/ KAYMAKLI0/7367TARLA3.862,00Rifat Gül
2025/251NEVŞEHİR/ KAYMAKLI0/9301TARLA8.000,00Anka Vural
2025/252NEVŞEHİR/ KAYMAKLI0/9613TARLA1.700,00Abdullah Ünlü
2025/253NEVŞEHİR/ KAYMAKLI0/7813TARLA1.875,00Yaşar Polat

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ (TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIMA.Ş)

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

a) Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,

b) Açılacak bu davalara husumetin TEDAŞ (Türkiye Elektrik DağıtımA.Ş'ye) yöneltilmesi gerekeceği,

c) Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'ye) adına tescil edileceği,

d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli adınıza VakıfBank Nevşehir Şubesi adına yatırılacağı,

e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi,

f) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri 2942 Sayılı Kamulıştarmı Kanunun 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02469855

 