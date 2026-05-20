NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/222 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

DOSYA MEVKİİ ADA/PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜM MALİKİ 2025/222 NEVŞEHİR / KAYMAKLI 0/12654 TARLA 19.295,00 Durmuş Atak 2025/232 NEVŞEHİR/ KAYMAKLI 0/8778 TARLA 1.600,00 Aniş Ersoy 2025/233 NEVŞEHİR/ KAYMAKLI 0/8813 TARLA 2.000,00 Nazik Atak 2025/235 NEVŞEHİR/ KAYMAKLI 0/8836 TARLA 2.000,00 Penbe Yıkmış 2025/237 NEVŞEHİR/ KAYMAKLI 0/9643 TARLA 920,00 Seyit Yılan 2025/240 NEVŞEHİR/ KAYMAKLI 0/9649 TARLA 1.950,00 Mevlüt Sucu 2025/242 NEVŞEHİR/ KAYMAKLI 0/9620 TARLA 2.600,00 Mehmet Sanlı 2025/245 NEVŞEHİR/ KAYMAKLI 0/7946 TARLA 2.300,00 Durmuş Atak 2025/250 NEVŞEHİR/ KAYMAKLI 0/7367 TARLA 3.862,00 Rifat Gül 2025/251 NEVŞEHİR/ KAYMAKLI 0/9301 TARLA 8.000,00 Anka Vural 2025/252 NEVŞEHİR/ KAYMAKLI 0/9613 TARLA 1.700,00 Abdullah Ünlü 2025/253 NEVŞEHİR/ KAYMAKLI 0/7813 TARLA 1.875,00 Yaşar Polat

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ (TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIMA.Ş)

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

a) Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,

b) Açılacak bu davalara husumetin TEDAŞ (Türkiye Elektrik DağıtımA.Ş'ye) yöneltilmesi gerekeceği,

c) Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'ye) adına tescil edileceği,

d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli adınıza VakıfBank Nevşehir Şubesi adına yatırılacağı,

e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi,

f) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri 2942 Sayılı Kamulıştarmı Kanunun 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

