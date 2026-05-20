NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/222 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
|DOSYA
|MEVKİİ
|ADA/PARSEL
|VASFI
|YÜZ ÖLÇÜM
|MALİKİ
|2025/222
|NEVŞEHİR / KAYMAKLI
|0/12654
|TARLA
|19.295,00
|Durmuş Atak
|2025/232
|NEVŞEHİR/ KAYMAKLI
|0/8778
|TARLA
|1.600,00
|Aniş Ersoy
|2025/233
|NEVŞEHİR/ KAYMAKLI
|0/8813
|TARLA
|2.000,00
|Nazik Atak
|2025/235
|NEVŞEHİR/ KAYMAKLI
|0/8836
|TARLA
|2.000,00
|Penbe Yıkmış
|2025/237
|NEVŞEHİR/ KAYMAKLI
|0/9643
|TARLA
|920,00
|Seyit Yılan
|2025/240
|NEVŞEHİR/ KAYMAKLI
|0/9649
|TARLA
|1.950,00
|Mevlüt Sucu
|2025/242
|NEVŞEHİR/ KAYMAKLI
|0/9620
|TARLA
|2.600,00
|Mehmet Sanlı
|2025/245
|NEVŞEHİR/ KAYMAKLI
|0/7946
|TARLA
|2.300,00
|Durmuş Atak
|2025/250
|NEVŞEHİR/ KAYMAKLI
|0/7367
|TARLA
|3.862,00
|Rifat Gül
|2025/251
|NEVŞEHİR/ KAYMAKLI
|0/9301
|TARLA
|8.000,00
|Anka Vural
|2025/252
|NEVŞEHİR/ KAYMAKLI
|0/9613
|TARLA
|1.700,00
|Abdullah Ünlü
|2025/253
|NEVŞEHİR/ KAYMAKLI
|0/7813
|TARLA
|1.875,00
|Yaşar Polat
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ (TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIMA.Ş)
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
a) Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,
b) Açılacak bu davalara husumetin TEDAŞ (Türkiye Elektrik DağıtımA.Ş'ye) yöneltilmesi gerekeceği,
c) Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'ye) adına tescil edileceği,
d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli adınıza VakıfBank Nevşehir Şubesi adına yatırılacağı,
e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi,
f) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri 2942 Sayılı Kamulıştarmı Kanunun 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
