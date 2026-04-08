NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/61 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
|Dosya No
|Mevkii
|Ada/Parsel
|Vasfı
|Yüz Ölçüm
|Maliki
|2026/61
|Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Karacaören Mahallesi
|117 ada 42 parsel
|Yol
|498,48
|Mustafa Şahin
|2026/62
|Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi
|583 ada 312 parsel
|Yol
|121,74
|Hasan Türkoğlu
|2026/63
|Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi
|595 ada 67 parsel
|Yol
|1.114,20
|Ahmet Özdoğan
|2026/64
|Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi
|593 ada 29 parsel
|Yol
|660,04
|Meryem Kapusuz
|2026/65
|Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Çayırlı Mahallesi
|542 ada 136 parsel
|Yol
|1.109,20
|Ahmet Gündoğdu
|2026/66
|Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Karacaören Mahallesi
|103 ada 83 parsel
|Yol
|340,30
|Çeşminaz Kaş
|2026/67
|Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Çayırlı Mahallesi
|542 ada 104 parsel
|Yol
|161,34
|Pembe Dirikoç
|2026/69
|Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Karacaören Mahallesi
|103 ada 65 parsel
|Yol
|508,18
|Zübeyde Şahin
|2026/70
|Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Çayırlı Mahallesi
|537 ada 159 parsel
|Yol
|743,43
|Hüseyin Karaman
|2026/72
|Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi
|595 ada 75 parsel
|Yol
|1.806,22
|Sultan Özdoğan
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
a) Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,
b) Açılacak bu davalara husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü yöneltilmesi gerekeceği,
c) Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,
d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli adınıza VakıfBank Nevşehir Şubesi adına yatırılacağı,
e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi,
f) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
