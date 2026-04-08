NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/61 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dosya No Mevkii Ada/Parsel Vasfı Yüz Ölçüm Maliki 2026/61 Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Karacaören Mahallesi 117 ada 42 parsel Yol 498,48 Mustafa Şahin 2026/62 Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 583 ada 312 parsel Yol 121,74 Hasan Türkoğlu 2026/63 Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 595 ada 67 parsel Yol 1.114,20 Ahmet Özdoğan 2026/64 Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 593 ada 29 parsel Yol 660,04 Meryem Kapusuz 2026/65 Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Çayırlı Mahallesi 542 ada 136 parsel Yol 1.109,20 Ahmet Gündoğdu 2026/66 Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Karacaören Mahallesi 103 ada 83 parsel Yol 340,30 Çeşminaz Kaş 2026/67 Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Çayırlı Mahallesi 542 ada 104 parsel Yol 161,34 Pembe Dirikoç 2026/69 Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Karacaören Mahallesi 103 ada 65 parsel Yol 508,18 Zübeyde Şahin 2026/70 Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Çayırlı Mahallesi 537 ada 159 parsel Yol 743,43 Hüseyin Karaman 2026/72 Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 595 ada 75 parsel Yol 1.806,22 Sultan Özdoğan

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

a) Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,

b) Açılacak bu davalara husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü yöneltilmesi gerekeceği,

c) Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli adınıza VakıfBank Nevşehir Şubesi adına yatırılacağı,

e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi,

f) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

