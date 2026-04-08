NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 00:00

T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/61 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dosya NoMevkiiAda/ParselVasfıYüz ÖlçümMaliki
2026/61Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Karacaören Mahallesi117 ada 42 parselYol498,48Mustafa Şahin
2026/62Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi583 ada 312 parselYol121,74Hasan Türkoğlu
2026/63Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi595 ada 67 parselYol1.114,20Ahmet Özdoğan
2026/64Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi593 ada 29 parselYol660,04Meryem Kapusuz
2026/65Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Çayırlı Mahallesi542 ada 136 parselYol1.109,20Ahmet Gündoğdu
2026/66Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Karacaören Mahallesi103 ada 83 parselYol340,30Çeşminaz Kaş
2026/67Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Çayırlı Mahallesi542 ada 104 parselYol161,34Pembe Dirikoç
2026/69Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Karacaören Mahallesi103 ada 65 parselYol508,18Zübeyde Şahin
2026/70Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Çayırlı Mahallesi537 ada 159 parselYol743,43Hüseyin Karaman
2026/72Nevşehir/Acıgöl İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi595 ada 75 parselYol1.806,22Sultan Özdoğan

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

a) Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,
b) Açılacak bu davalara husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü yöneltilmesi gerekeceği,
c) Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,
d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli adınıza VakıfBank Nevşehir Şubesi adına yatırılacağı,
e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi,
f) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02441467